La transition écologique dans le secteur de la gestion et la valorisation des déchets est un vivier d’emplois, en particulier pour les jeunes. Il donne accès à des métiers de terrain et à forte valeur sociétale.

Embauchée chez Veolia il y a quatre ans, Estelle est tombée « un peu par hasard » dans le secteur de la gestion des déchets. « Je suis entrée comme stagiaire à l’âge de 22 ans. De prime abord, ce n’est pas forcément un univers glamour. Mais j’ai découvert un environnement extrêmement intéressant et rencontré des gens hyper impliqués », se souvient celle qui est aujourd’hui en charge du service communication pour la branche Recyclage et Valorisation des Déchets du groupe sur la région. « On fait confiance aux jeunes, on n’hésite pas à leur donner des responsabilités et à les accompagner. C’est une forme d’autonomie bienveillante qui nous est accordée », conclut-elle.

En plus de fournir un tremplin dans le monde de l’entreprise, le secteur des déchets permet des évolutions de carrière rapides. « C’est facile de progresser à condition d’être motivé », précise Frédéric Clément, directeur du site de l’Ecopôle de l’Etoile, à Septèmes-les-Vallons. « Lorsqu’on sent que des personnes sont motivées, qu’elles ont envie, nous faisons tout pour les pousser vers le haut et les former afin d’avoir des collaborateurs efficaces, même s’ils n’ont pas forcément de qualification à la base. Au final, c’est une relation gagnant-gagnant », poursuit Frédéric Clément. Sur la trentaine de personnes qui travaillent à l’année sur le site de l’Ecopole de l’Etoile, un tiers est issu directement des quartiers proches.

Une politique RSE forte, irriguant l’ensemble des métiers de Veolia

Par sa politique RSE intitulée « Resourcing together » qui consiste à se mettre au service de la société, Veolia s’est donné pour objectif, de « Ressourcer le monde ». L’ambition du groupe est ainsi d’être utile à la société, pour l’ensemble de ses parties-prenantes, clients, actionnaires, salariés, fournisseurs, populations actuelles et générations futures, dans les différents territoires où elle intervient.