Congrès mondial de la nature : 5700 participants sur place, 3300 en distanciel

Le Congrès mondial de la nature a touché à sa fin samedi 11 septembre, après une semaine de conférences, d’animations et de sensibilisation à la nature. L’heure est au bilan : selon les services de l’UICN, 5700 personnes ont fait le déplacement à Marseille pour participer au Congrès en présentiel (sans compter les près de 25 000 visiteurs sur les Espaces génération nature), et 3300 l’ont suivi à distance. De cette semaine de congrès est ressorti un manifeste de plusieurs motions en vue de la Cop15, ainsi qu’une liste rouge, qui montre que près de 30% des espèces sur Terre sont désormais menacées.

Un pacte républicain pour la Camargue

A l’occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille, la députée de 16e circonscription des Bouches-du-Rhône Monica Michel-Brassart demande au Premier ministre Jean Castex d’engager un pacte républicain pour la Camargue. Ce pacte républicain « validé démocratiquement » serait établi en concertation avec des élus locaux. « Au fil de mon mandat, j’ai constaté l’inquiétude des habitants et des acteurs de la vie camarguaise devant les effets de la transition climatique et leur désarroi face à des décisions et des actes dispersés de nombreux opérateurs privés et publics. Cela appelle une politique publique étatique claire, concertée et mise en œuvre en cohérence pour la Camargue », explique-t-elle pour justifier cette requête. Elle fustige par ailleurs les politiques publiques qui « prônent sans concertation et sans débat une renaturation du territoire accompagnant le réchauffement climatique et laissant la montée annoncée de la mer faire son œuvre face à un territoire géographiquement plat ».

crédit : SUEZ

SERAMM, filiale de SUEZ, acteur majeur du traitement des eaux pluviales à Marseille



SERAMM intervient aux côtés de la Métropole Aix Marseille Provence dans le cadre d’une Délégation de Service Public pour offrir à ses 850 000 habitants un service public d’assainissement profondément rénové et innovant. La mission de SERAMM sur les 2000 kilomètres de réseau marseillais se décline en trois actes : assurer une maintenance préventive par un entretien constant du réseau (curage des réseaux, surveillance des équipements, test d’étanchéité des branchements), moderniser les infrastructures et process industriels pour optimiser l a performance du système d’assainissement des eaux usées et enfin gérer de manière dynamique et anticipée les eaux pluviales pour limiter le déversement d’eaux usées dans le milieu naturel.



SERAMM met également le numérique au service de la qualité de vie : en effet, SERAMM a mis en place à Marseille le premier réseau d’assainissement français qui gérera simultanément les infrastructures terrestres et leur impact sur les milieux marins récepteurs grâce à la technologie « Aquadvanced Assainissement ». Le centre de veille et de pilotage PH@RE intègre 150 stations de télésurveillance et 120 capteurs de niveau d’eau pour offrir depuis 2018 une vision globale des ruisseaux urbains, des bassins pluviaux et du littoral. Ce superviseur ultramoderne permettra une gestion de plus en plus prédictive de l’assainissement des eaux du territoire métropolitain.



> Plus d’informations

(en partenariat avec SUEZ)

Une clean walk sur la plage

L’association Ingénieurs sans frontières Provence de Centrale Marseille organise régulièrement des « clean walk » sur la plage, afin de ramasser les déchets. « On voulait pousser les jeunes ingénieurs à agir pour la planète, mais de façon sympa : alors plutôt que de nettoyer les rues, on leur propose de ramasser les déchets sur la plage », raconte Grégoire, président de l’ISF Provence, présent sur le Congrès mondial de la nature aux côtés des Jeunes ambassadeurs pour l’environnement pour présenter les actions de l’association. Cette dernière tient également un magasin solidaire dans un local de l’école pour distribuer des paniers bios aux étudiants tout en les sensibilisant à une alimentation plus saine et écologique.

Lien utile :



retrouvez l’actualité du Congrès mondial de la nature dans notre rubrique Environnement