Pendant le confinement, l’expert-comptable a été le premier et souvent le seul interlocuteur du chef d’entreprise. Pas de réunions d’équipes, des décisions lourdes à prendre, faire face à une situation d’arrêt total de l’activité ou pour d’autres dans l’alimentaire par exemple, à la surchauffe, le top manager a partagé ces jours de pilotage solitaire avec son expert-comptable, il a souvent partagé plus que le professionnel.

Nombreux sont ceux qui ont voulu se projeter dans un « après » différent. À l’écoute de ces témoignages et de cette attente, le Cabinet Crowe Ficorec a souhaité donner des pistes de réflexion et a recueilli les propos de leaders dans leurs secteurs d’activité tels que : la santé, l’IT, l’innovation, le monde associatif, la finance, la gastronomie, l’IA, la communication, l’immobilier, le monde institutionnel, ainsi que des acteurs de référence dans la qualité de vie au travail… pour analyser les conséquences de la situation actuelle et les bonnes mesures à prendre pour rebondir.

Matthieu Capuono a souhaité organiser ce livre en quatre chapitres : « Protéger – Partager – Investir – Grandir » et il se propose de donner des pistes pour valoriser « L’après. »

Avec près de 30 interviews, avec ces témoignages, retours d’expériences, partages de bonnes pratiques, ce livre blanc, bien nommé Phénix apporte un éclairage pour construire le monde de demain. « Cette période inédite, souligne Matthieu Capuono est un révélateur de la résistance de l’entreprise et de sa capacité́ à préparer le rebond. La situation actuelle a vu nombre d’entreprises s’adapter en se réinventant, résilience et solidarité sont allées de pair comme il apparaît dans les retours d’expériences. » Ce livre blanc est disponible en ligne et gratuitement.

Cinq témoins du Phénix de Crowe Ficorec, partenaire de Gomet’ sont nos invités pour débattre, en direct et en vidéo, de leur stratégie et de la reconquête ! Rendez-vous vendredi 12 juin de 11h à midi. Inscription obligatoire : contact@gomet.net