Le trafic aérien, très limité ces deux derniers mois par la crise du Covid-19, reprend progressivement à Marseille depuis quelques jours. L’aéroport a annoncé le 3 juin une reprise en douceur des vols nationaux pour commencer. Air France, qui a maintenu partiellement ses liaisons entre Marseille et Roissy pendant le confinement, augmente petit à petit ses fréquences sur la ligne pour atteindre six vols par jour d’ici fin juin.

Pour la Corse, Air Corsica se renforce dès à présent et atteindra à partir de la deuxième quinzaine de juin, jusqu’à deux vols par jour vers Ajaccio, Bastia et Figari et un vol par jour vers Calvi. Ryanair relancera un programme partiel à compter du 21 juin, avec deux fréquences hebdomadaires vers Brest, Lille, et trois vers Nantes. Ce programme sera amené à être renforcé progressivement sur le mois de juillet. Volotea complète ce programme en desservant Caen et Strasbourg à partir du 19 juin, puis Biarritz et Rennes, à partir de juillet. Pour l’international, l’aéroport et les compagnies étrangères commencent à programmer des vols en Europe au fil des annonces de réouvertures de frontières des pays de l’espace Schengen.

Le planning du retour des vols pour la France (Source Aéroport Marseille Provence)

Des vols pour la Méditerranée dès le 21 juin

A partir du 15 juin, et selon la levée des restrictions aux frontières, la compagnie Brussels Airlines reprendra sa ligne Marseille – Bruxelles à raison de trois fréquences hebdomadaires, et « prévoit déjà d’y ajouter une quatrième dès le mois de juillet », annonce l’aéroport Marseille Provence. L’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal et le Maroc seront, entre autres, à nouveau desservis par Ryanair, Volotea et Vueling à partir du 21 juin, sous réserve de la réouverture des frontières espérée mi-juin. Ryanair pourrait développer son programme pour opérer jusqu’à 29 destinations internationales à partir du mois de juillet. Volotea pourrait quant à elle desservir onze destinations additionnelles au départ de Marseille Provence.

Le planning du retour des vols en Europe – Espace Schengen (Source Aéroport Marseille Provence)

Le planning du retour des vols pour l’Afrique du Nord (Source Aéroport Marseille Provence)

