La Métropole d’Aix-Marseille Provence rappelle dans un communiqué de presse paru le 4 avril, les bonnes pratiques à adopter lors de balades et randonnées. Alors que les beaux jours incitent à l’exploration, le Grand Site Concors Sainte-Victoire met l’accent sur la conciliation entre la préservation de la biodiversité et l’accueil du public lors des balades et randonnées.

Les gardes-nature, veillant sur ce site emblématique tout au long de l’année, ont pour mission la sauvegarde de la biodiversité et la sécurité des randonneurs. Leur présence est essentielle pour informer sur les enjeux environnementaux et les risques inhérents à la pratique en milieu naturel.

Domaine de Richeaume à Puyloubier (crédit photo : Concors Sainte-Victoire)

Pour une randonnée réussie, la préparation est de mise : choix de l’itinéraire, équipement adéquat, suivi des sentiers balisés, provisions en eau et en nourriture. Une bonne condition physique est également recommandée, avec une sélection d’itinéraires adaptés au niveau de chacun. La consultation des conditions météorologiques et des restrictions d’accès aux massifs est cruciale, surtout en période estivale où les risques d’incendie sont élevés.

« Régulièrement, des sentiers sont fermés au public pour garantir la tranquillité indispensable à la reproduction de certaines espèces en danger présentes sur le site. Les randonneurs sont invités à privilégier des chemins moins connus pour découvrir la Sainte-Victoire autrement comme le sentier du canal du Verdon, celui des Vignerons, le parcours du Terril du Défens… » détaille la Métropole.

Grand Site Concors Sainte-Victoire