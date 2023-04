Les levées de fonds sur le territoire sud ont encore battu des records en 2022, témoignant de la vitalité de l’écosystème start-up en région, mais cela se nuance par des investisseurs de plus en plus sélectifs.

La région Sud poursuit sa croissance, mais à un rythme bien moins soutenu sur le deuxième semestre, malgré le dynamisme de notre belle région en termes d’innovation et de création d’entreprises. La tendance est donc au ralentissement : les process de sélection des investisseurs se durcissent et le paysage de l’investissement est impacté par l’actualité économique, mais aussi par les tendances sociétales et environnementales.

Les Bouches du Rhône arrivent en tête avec Imcheck Therapeutics (96 M€), championne régionale, Plus Simple (90 M€), suivie des Alpes-Maritimes avec AKT.io (27 M€), représentant à elles trois : 213 M€ d’investissement ! Au total, 31 levées de fonds ont été réalisées en Provence Alpes Côte d’Azur, avec un ticket moyen à 7,4 millions d’euros.

Concernant les biotechs et les medtechs, les transactions dépassent quasiment toutes le million d’euros investi allant jusqu’à 96 millions d’euros pour la seule entité ImCheck Therapeutics (ce nouveau financement, record pour une biotech à visée thérapeutique française devrait faire avancer ses recherches sur sa molécule pour lutter contre le cancer).

L’énergie ou la logistique ont également fait des performances intéressantes avec notamment Traxens, pépite du territoire, née du rapprochement entre les deux mondes que sont le shipping et le numérique. À noter l’absence du secteur d’activité du « retail » sûrement expliquée par la menace inflationniste, qui entraîne dans son sillage une baisse de la consommation, et, par ricochets une baisse d’activités pour les retailers.

La « data transformation » est une tendance de fond

Nous parions lors d’une précédente analyse sur une continuité des investissements pour de la « data transformation », tendance qui se confirme et reste une tendance de fond. Un cas à part Hello Safe qui a fait sa levée avec deux acteurs sur trois (One Rag Time et Kima Venture) qui ne sont pas du territoire, ce qui augure une probable perspective de belle croissance, si ces acteurs internationaux s’intéressent à une start-up marseillaise.

La baisse des levées de fonds, tendance mondiale observée au deuxième semestre 2022, a eu un impact considérable sur les valorisations des start-up. Face à la menace inflationniste, voici venue l´heure pour les investisseurs, d’une recherche de stabilité et de rentabilité maîtrisée. C’est pourquoi il conviendra de suivre cela pour l’année 2023 afin d’éviter un fort effet de recul et de continuer nos efforts d’investissement malgré les incertitudes macroéconomiques persistantes, que cela soit sur les taux, l’inflation ou encore l’augmentation significative des prix de l’énergie.

Se préparer à des conditions de refinancement plus compliquées

Il faudra bien se préparer à des conditions de refinancement plus compliquées et prévoir une gestion précautionneuse de trésorerie. Cela devrait se traduire par plus de fusions acquisitions opérées par des scale-up (1) cette année.

On note donc la tendance au retour de plus de rationalité de la part des investisseurs français, mais aussi des investisseurs étrangers qui voient bien le potentiel de notre territoire avec notre écosystème innovant, riche de compétences et une métropole en croissance, attractive et compétitive. Les investisseurs continueront à chercher des opportunités d’investissement dans les start-up à fort potentiel de croissance.

Cependant, les start-up de la région devront faire face à une concurrence accrue de la part de start-up basées notamment à Paris et dans d’autres grandes villes, sans oublier le marché mondial qui n’est pas en reste. Pour rester compétitives, elles devront se concentrer sur l’innovation, la qualité de leurs produits et services, et la capacité à s’adapter aux besoins du marché afin de maintenir leur position le marché. Ce qui vient à se questionner sur les acteurs actuels présents dans le paysage marseillais, il faudrait un acteur central régional afin de créer une « future silicon valley marseillaise » … À suivre

(1) La scale up est une société innovante, comptant dix employés au minimum, avec un taux de croissance d’au moins 20% sur les trois dernières années (= l’hypercroissance). “ Platinn, association privée suisse.