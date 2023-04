Dans le dossier de la future cité judiciaire de Marseille, les petites phrases et confidences se succèdent depuis plusieurs mois et vont toutes dans le même sens. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a une préférence pour que le site choisi sorte du centre-ville. Dernière fuite en date, celle diffusée par La Provence mercredi 12 avril. Selon nos confrères, le Garde des sceaux a présenté au maire de Marseille Benoît Payan et au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille Mathieu Jacquier, lors de sa venue le 27 mars dernier, un « projet très avancé » concernant la future cité judiciaire. Eric Dupond-Moretti projetterait ainsi une tour de quarante étages dans le quartier d’Arenc (2e), non loin des tours La Marseillaise et CMA-CGM. Le projet prévoirait également l’installation d’une école d’avocats au sein des palais Autran et Monthyon, qui accueillent actuellement le tribunal judiciaire de Marseille.

Contactée par Gomet’, une source proche du dossier confirme cette préférence ministérielle pour le site d’Arenc, qui va à l’encontre de celle du monde économique et judiciaire pour lesquels l’activité judiciaire doit se maintenir dans le centre-ville. Selon cette même source, une conférence de presse aurait dû avoir lieu ce vendredi pour présenter une étude d’impact économique de l’actuelle implantation, qui a été reportée à la semaine prochaine compte tenu du drame de la rue de Tivoli, survenu le 9 avril. De son côté, comme il l’expliquait à Gomet’ au lendemain de la visite d’Eric Dupond-Moretti, le bâtonnier Mathieu Jacquier a transmis un courrier au ministre pour défendre une nouvelle fois la cause du centre-ville de Marseille.

Cité judiciaire : la mairie de Marseille semble hésiter

Dans ce débat qui oppose le ministère, les avocats et le monde économique, la position de la mairie de Marseille sera déterminante. En effet, c’est elle qui délivrera, in fine, le permis de construire … ou pas. Au cours de son entrevue avec Eric Dupond-Moretti, Benoît Payan aurait insisté sur la prise en compte du centre-ville dans le projet final, comme l’assure un communiqué transmis par la Ville.

Mais la municipalité n’affiche pas pour autant clairement son souhait de maintenir la cité judiciaire en centre-ville : « La mairie était un temps de notre côté, mais nous les sentons hésitants depuis quelques temps » relate une personnalité du monde économique jointe par Gomet’. De fait, l’adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian soulevait récemment auprès de Gomet’ la difficulté en termes de foncier qu’implique l’option d’une cité judiciaire en centre-ville (voir notre article). Un argument également invoqué par le ministère pour délocaliser la cité judiciaire. Une chose est sûre : pour l’emplacement de cette future cité judiciaire, le verdict n’est pas encore tombé …

