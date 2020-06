Le Technopôle de l’Arbois d’Aix-en-Provence, haut-lieu de l’innovation environnementale, se dote d’un nouveau bâtiment pour étudier le comportement des nanoparticules. La halle Cirene (Centre d’innovation et de recherche en environnement et en éco-technologies) va accueillir dès le début de l’année prochaine des chercheurs du Cerege (Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement) et des entreprises pour « imaginer l’eco-conception de nouveaux nanomatériaux », explique à Gomet’ Frédéric Guilleux, le directeur du Technopôle de l’Arbois.

Un bâtiment pour comprendre les avantages et les dangers des nanoparticules

Les nanoparticules, ces éléments chimiques invisibles à l’oeil nu, font d’ores et déjà partie de notre quotidien. On les retrouve notamment dans la coloration des bonbons M&M’s. Mais leur risque pour la santé fait encore polémique car leurs effets à long terme sont trop méconnus. « Les nanoparticules peuvent avoir des propriétés formidables mais il faut s’assurer qu’elles sont sans danger », prévient Frédéric Guilleux. Par exemple, le Cerege travaille avec le Massachussets Institute of Technology (MIT) sur la création d’un béton conducteur d’électricité : « Il suffirait de brancher directement son appareil dans le mur sans fil derrière », décrit le patron de l’Arbois. Reste à savoir ce que deviendrait ce béton et ces particules une fois mis au rebut : « On va se pencher sur la dégradation et la durée de vie des microparticules dans l’environnement. Est-ce qu’elles peuvent polluer les nappes phréatiques ? Seront-elles ingérées par l’homme ? Avec quelles conséquences ? », autant de sujet qui vont occuper les équipes de la halle Cirène dans les années qui viennent.

Un investissement d’un million pour la halle Cirene

Le bâtiment d’environ 500 mètres carrés va s’installer à côté du bâtiment Marconi, sur le petit Arbois. Il s’élèvera sur un étage avec une halle expérimentale sur cinq mètres de hauteur au rez-de-chaussée et des laboratoires ouverts aux start-up désireuses de tester leurs innovation. Les travaux commenceront officiellement à l’automne pour une livraison complète début 2021. La halle Cirene est financée dans le cadre du contrat plan Etat-Région pour un montant d’un million d’euros environ.

