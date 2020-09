« Rejoindre un groupe international tel qu’Artelia est une opportunité de nous développer plus efficacement » se réjouit Benoît de Moulliac, directeur général de la société Principia après l’annonce de son rachat le 3 septembre. Egalement présent dans le département (Marseille, Martigues, Fos-sur-Mer, Aix), le groupe parisien d’ingénierie Artelia détient désormais 66% des parts du bureau d’études spécialisé dans la réalisation de plateforme offshore pour les industries pétrolières, gazières, nucléaires et les énergies renouvelables. Un secteur auquel souhaite plus amplement s’ouvrir l’entreprise aux côtés de l’autre actionnaire de Principia : le groupe NPCC (National Petroleum Construction Company) basé aux Emirats Arabes Unis.

« Pour Artelia qui fait chaque année partie, dans le classement ENR (Engineering News Record), des dix ingénieries maritimes internationales, l’investissement dans Principia offre de nouvelles perspectives de développement sur le marché très porteur des structures fixes et flottantes » justifie Benoît Clocheret, président exécutif du groupe Artelia. Il poursuit : « Présent dans plus de 40 pays, [notre] groupe vise en particulier le développement de ses activités maritimes au Moyen-Orient, en Inde et en Asie Pacifique, en bénéficiant également du concours de notre co-actionnaire NPCC ».

Le marché de l’éolien en mer particulièrement visé

Cet achat vient renforcer la présence d’Artelia dans la proposition d’infrastructures marines. « Acteur européen de référence dans les domaines du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie », dont le chiffre d’affaire s’élève 681 millions d’euros en 2019, le groupe est déjà présent dans les domaines portuaires et côtiers comme à Tema (Ghana) ou à Bujumbura (Burundi). Le partenariat entre Artelia et Principia n’est pas récent. Les deux entités travaillent ensemble depuis déjà une dizaine d’années.

« Principia et Artelia bénéficient de fortes complémentarités » affirme un communiqué. Principia et ses 100 collaborateurs apporteront « l’une des rares ingénieries » dont l’expertise s’attache à la modélisation, conception et dimensionnement des structures fixes et flottantes. Tandis qu’Artelia est davantage positionné sur des compétences en modélisation numérique et physique. Ce rapprochement signe donc cette volonté d’être « unis pour répondre aux intérêts stratégiques des grands groupes industriels ». Le marché de l’éolien en mer « en pleine croissance sur la scène internationale » est particulièrement visé.

