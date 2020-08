Le secret était bien gardé mais la dissémination des petites mosaïques colorées de l’artiste Invader ont fini pas révélé l’opération au fil des découvertes des nombreux fans de l’artiste. « Invader was here » orchestré depuis le MaMo, le centre d’art contemporain situé sur le toit de la cité radieuse durant l’été, s’apprête à se dévoiler au grand jour.

La base stratégique — atelier et clef de voûte — est en effet le lieu d’une « exposition-invasion ». « En étirant le format de l’exposition à celui de l’invasion, « Invader was here » opère une mise abîme de la notion d’in situ, qui est au coeur de la démarche de l’artiste et de la programmation du MaMo » observe le lieu créé par le designer et artiste marseillais Ora Ito.

À la Cité Radieuse donc à partir du 28 août (et jusqu’au 11 novembre) le visiteur pourra découvrir un « MaMo transformé en une installation-atelier inédite portant l’empreinte du modus operandi de l’artiste qui y a travaillé en secret cet été explique le MaMo. Cartes, dessins, outils, masques et costumes : l’installation est le lieu-témoin de l’usage du site en tant que centre névralgique opérationnel. Depuis cet atelier, les mosaïques spécifiquement créées ont été disséminées : tout d’abord autour du MaMo ; puis, plus loin, un monumental « I invade MARS » est visible depuis le toit-terrasse ; enfin l’invasion se poursuit dans tout Marseille. »

Des calanques à Notre-Dame de la Garde

Des calanques à Notre-Dame de la Garde, en passant par le Vieux-Port, l’Estaque, la Corniche, les quartiers nord, le Cours Julien ou les Baumettes…, Invader a appliqué son concept d’« acupuncture urbaine » qui propose une exploration d’un territoire, via des oeuvres stratégiquement placées. Une « Carte d’invasion » dédiée (disponible au MaMo) permet de suivre les pas de l’artiste en ville, et de visualiser l’étendue de l’intervention. Connu dans le monde entier pour ses interventions dans l’espace urbain des grandes villes (le site officiel d’Invader recense près de quatre mille créations pour 79 villes et sites).

Invader qui utilise un pseudo pour protéger son anonymat qui réside à Paris. Il a commencé son travail artistique en 1996 avec la pose du premier Space Invader près de la Place de la Bastille. En 2019, sa dernière grande intervention avant Marseille s’est déroulée sur l’île de Djerba en Tunisie où il a disséminé 58 mosaïques. A Marseille, la deuxième plus importante « invasion » après Paris, Invader aura créé un total d’environ 80 modèles. Ce qui promet de riches parcours exploratoires à travers la Ville pour les débusquer un à un !

Invader sur la façade de la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix Marseille Université (Crédit DR)

Des mosaïques uniques



« Chaque mosaïque est unique — couleurs, composition et taille — et a été pensée en fonction de son emplacement à Marseille, de l’esprit du lieu, de la culture locale ; elle est reconnaissable à son style pixelisé, dérivé de l’esthétique 8-bit low-tech qu’Invader a choisi d’associer, en premier et dès ses débuts, à une technique en usage depuis l’antiquité : l’art mosaïque. La gamme chromatique, ode à la Méditerranée, est essentiellement travaillée en des camaïeux de bleus contrastés de blanc ; elle est « corbuséenne » à la Cité Radieuse.

En complément de space invaders, de nombreux motifs évoquent thèmes régionaux et emblèmes de la culture populaire, tout en injectant des calembours visuels, des notes poétiques ou en réinventant des points de vue sur la ville via des mises en valeur de sites insolites.

L’invasion artistique est conséquente : Marseille devient la deuxième plus grande ville envahie en France par Invader, après Paris. Un défi physique intense d’une opération menée incognito dans une ville hautement fréquentée en plein été… » Source Mamo

La carte blanche exceptionnelle offerte à Invader est à « découvrir dans la perspective du cycle initié au MaMo par Ora Ito, qui propose chaque année à un artiste majeur de réaliser une installation in situ » rappelle le Mamo. En 2014, c’est Daniel Buren qui avait « envahi » le toit-terrasse de la Cité radieuse.

Liens utiles et informations pratiques :



MAMO Centre d’art de la Cité Radieuse

280 Boulevard Michelet

13008 Marseille, France

Heures d’ouverture Du 28 août au 11 novembre 2020. Ouvert tous les jours

de 9h à 18h. Entrée gratuite



Le site du MaMo

Invader was here sur Instagram

Le site officiel de l’artiste