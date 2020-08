La région Sud met en place un abonnement mensuel en faveur de l’usage des TER pour les travailleurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec la crise du coronavirus de nombreuse entreprises ont privilégié le télétravail et réduit ainsi les déplacements de ses employés.

Le Pass Zou ! Télétravail permet d’effectuer, au choix, 20 ou 30 trajets maximum par mois entre son domicile et son lieu de travail à des tarifs avantageux. Cet abonnement offre plus de flexibilité, et plus d’économie, tout en garantissant le droit à la participation de l’employeur de 50% sur le titre de transport.

« Accompagner les habitants de la Région Sud dans leur quotidien est notre priorité » Renaud Muselier

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à chacun de reprendre une vie professionnelle et personnelle dans les meilleures conditions possibles » déclare Renaud Muselier le Président de la Région Sud, dans un communiqué diffusé le 20 août.

Il existe deux sortes de Pass Zou ! Télétravail : 30 trajets dans le mois avec une réduction de 70% par rapport au plein tarif et 20 trajets dans le mois avec une réduction de 60% par rapport au plein tarif.

Exemple de tarifs. Source : Région Sud

