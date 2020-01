Share on Facebook

Share on Twitter

Martine Vassal, candidate investie à Marseille par son parti Les Républicains, défend la candidature de Maryse Joissains Masini à Aix-en-Provence. « Elle m’a toujours soutenue » a déclaré la présidente du Département et de la Métropole lors de la présentation de ses voeux à la presse jeudi 16 janvier. « Et j’ai toujours pris position pour la soutenir aussi (…) Je suis une femme loyale et je continuerai à l’être. »