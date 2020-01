Share on Facebook

Le sondage Ipsos – Sopra Steria réalisé du 10 au 14 janvier (échantillon de 605 personnes) pour France Info, France Bleu et La Provence, paru ce jour dans La Provence n’a pas tardé à faire réagir.

A commencer par le candidat divers droite, le sénateur Bruno Gilles, pour qui l’enquête, « montre des résultats qui ne cessent de surprendre les connaisseurs de la vie politique marseillaise. » Il observe qu’un « échantillon de 605 personnes a été interrogé. » Et de lancer : « À Marseille, ce sont 500 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. En 2014, lors des dernières élections municipales, environ 250 000 personnes ont voté. 605 personnes interrogées sur 250 000 votants… Soit 0,25% des votants et 0,12% des inscrits. 99,88% des Marseillais n’ont donc pas été sondés. »

L’élu ajoute : « Environ 60 personnes ont été interrogées sur le 3e secteur, les 4e et 5e arrondissements que je connais par coeur. En 2014, les fameux sondages montraient que ma candidature était annoncée 15 points derrière celle de la ministre Marie-Arlette Carlotti, à la même période de l’année. Puis, avec Marine Pustorino, nous avons gagné avec 17 points d’avance. Un différentiel de 32 points en quelques semaines. »

« La campagne n’a pas commencé »

Enfin, Bruno Gilles qui a présenté en début de semaine Lisette Narducci comme tête de liste dans les 2e et 3e arrondissements souligne « que l’élection municipale à Marseille est singulière puisque l’on vote par secteur. À Marseille, ce n’est pas une élection mais huit. »

Et de conclure : « Alors que la campagne n’a pas commencé, alors que les têtes de liste et les colistiers par secteur n’ont pas été présentés, alors que les programmes n’ont pas été diffusés, on nous explique deux mois avant le scrutin pour qui vont voter les gens. C’est absurde. Les sondages de l’hiver ne font pas l’élection du printemps. »

Hier déjà, Saïd Hamada, le député LREM et porte-parole d’Yvon Berland avait également insisté sur le fait que la campagne ne rasait que débuter. « Nous n’avons pas encore collé nos affiches. »