Pour sa 3e édition, l’événement e-sport et jeux-vidéo Maximus Cup se déroule les 7 et 8 décembre, au palais des Congrès d’Arles.

Durant ces deux jours, de nombreux joueurs vont se rassembler à travers plusieurs activités. Cette année, trois tournois professionnels sont organisés : les finales des championnats nationaux d’ESL sur CS:GO, Hearthstone et Brawl Stars, et dix tournois Open avec 500 joueurs qui s’affronteront sur des jeux très fameux comme Fortnite x2 (PC & PS4), League of Legends, FIFA20 x2 (amateur & pro), CS:GO, Super Smash Bros

« Il y aura également des dizaines de stands et animations pour toute la famille : rencontre avec des influenceurs, animations sur scène, réalité virtuelle, retro gaming, jeux en accès libre, Fortnite, jeux vidéo innovants… à découvrir sur le Village Partenaires» expliquent les organisateurs de l’événement.