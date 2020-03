Share on Facebook

Le député de la 1ère circonscription du Vaucluse, Jean-François Cesarini, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 49 ans. C’est Gilles Le Gendre, le président du groupe des députés LREM à l’Assemblée, qui a annoncé la triste nouvelle dimanche 29 mars. « Notre collègue Jean-François Cesarini, député du Vaucluse, vient de nous quitter après de longues années d’un courageux combat contre la maladie. Homme de convictions, il apportait à notre majorité un regard parfois critique, jamais médiocre » écrit-il sur Twitter.

L’annonce du décès du député vauclusien a suscité de nombreuses réactions, notamment celles de parlementaires de la région qui le connaissaient bien.

« Je ne trouve pas les mots pour dire ma tristesse face au décès de mon collègue » Jean-François déclare le député des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada.

François-Michel Lambert : « Jean-François Cesarini, un député combattant hors pair »

Autre collègue et ami sur les bancs de l’Assemblée : François-Michel Lambert. Le député UDE de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, a transmis à Gomet’ sa réaction émue que nous publions ici dans son intégralité.



« C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Jean-François Cesarini, un député combattant hors pair tant face à la maladie qui le rongeait, que face à un système qu’il ne supportait plus.

Engagé depuis tant d’années avec l’envie de donner aux autres ce que lui avait reçu, il ne cessait de dire combien il devait à la République d’être là où il en était. Jean-François, homme de conviction engagé pour changer les choses, pour plus de justice sociale, pour remettre en route l’ascenseur social. A l’Assemblée nationale il a toujours gardé son exigence pour servir l’idéal qui l’a fait élire et non pas ceux qui détiennent le pouvoir.

Nous l’aurons avec nous dans les rendez-vous à venir, notamment pour perdurer sa pensée territoriale par l’établissement de relations étroites entre Arles, Nîmes et Avignon. François-Michel Lambert

Avec lui nous nous étions engagés pour bâtir une nouvelle dynamique politique, vraiment tournée vers les territoires, ces gens si Français dans leurs différences, offrir plus de justice sociale, partout en France, une démocratie vivifiée et l’exigence écologique. Il a eu le courage de l’exprimer aux municipales à Avignon, soutenant les écologistes plutôt que son camp d’origine. Homme du Sud, son caractère entier bousculait Paris, son sourire volontaire posait sa marque. Il va nous manquer. Nous l’aurons avec nous dans les rendez-vous à venir, notamment pour faire perdurer sa pensée territoriale par l’établissement de relations étroites entre Arles, Nîmes et Avignon, le Triangle d’Or, son concept visionnaire. »