La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI AMP) et la Fondation Positive planet ont organisé, vendredi 10 juillet, une conférence-débat sur l’économie positive. Lors de cette rencontre, la CCI AMP et Positive Planet France ont signé une convention de partenariat pour mettre en place un mentorat.

La CCI AMP mettra en contact des mentors de son dispositif « Tandem-Le Hub du Mentorat » avec des porteurs.es de projets accompagné.es par Positive Planet.

« L’objectif est de proposer à des entrepreneurs expérimentés d’accompagner des jeunes dans l’emploi ou la création d’entreprise » explique Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence.

Ce pacte s’inscrit dans la démarche d’une économie positive « une économie au service des générations futures, qui favorise une croissance responsable, durable et inclusive » souligne Jacques Attali, le fondateur de Positive Planet International et Positive Planet France. Présent à cette occasion, le créateur de l’Institut d’économie positive juge nécessaire le mentorat dans l’insertion des jeunes entrepreneurs : « Pour fournir cet accompagnement technique, nous avons besoin de mentors ».

Le chef d’entreprise et écrivain a créé l’association Positive Planet France en 2006 afin de promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi dans « les quartiers prioritaires ». En dix ans, l’association a épaulé «7 500 créateurs », majoritairement des femmes. Le taux de survie de ces entreprises émergentes accompagnées par l’ONG dépasse trois ans dans 69% des cas, contre 35% en moyenne pour les entreprises non accompagnées. Sur 40 antennes en France, quatre sont basées à Marseille dans les 11e, 13e, 15e et 3e arrondissements.

« Nous accompagnons ceux qui ont la niaque d’entreprendre. » Ikram Beddiafi, responsable territoriale des antennes de Positive Planet Paca-Bouches-du-Rhône

« En 2019, Positive Planet à Marseille, c’est 858 personnes accueillies et 250 projets créés dans tous les domaines d’activités: le service à la personne, le tertiaire, le digital, la restauration », énumère la responsable territoriale des antennes de Positive Planet Provence Alpes Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône. Une tendance qui ne risque pas de prendre fin, même après deux mois de confinement. Si la création d’emploi a chuté durant cette période, la volonté d’entreprendre n’a pas faibli. Le confinement a été un déclic pour de nombreux jeunes. La responsable territoriale assure avoir reçu au sein de ses antennes plusieurs appels de personnes souhaitant devenir leur propre patron.

Au micro de Gomet’, Ikram Beddiafi, responsable territoriale des antennes de Positive Planet explique l’intérêt de ce mentorat et qui peut bénéficier de ce suivi personnalisé et gratuit.