Lors du grand débat organisé par Gomet autour des levées de fonds, plusieurs acteurs régionaux expriment leur envie de travailler encore plus ensemble pour rendre plus efficace et plus lisible l’ensemble des dispositifs et outils disponibles. Retrouvez ici le 5e extrait (lien vers les précédents ci-dessous) en vidéo avec le temps des réactions et des échanges avec la « salle.

Réussir sa levée de fonds : lisez le nouveau guide de Gomet’

Le Grand débat consacré aux levées de fonds était organisé à l’occasion de la sortie du Guide Finances 2020, réussir sa levée de fonds à Aix Marseille Provence. Ce nouveau guide proposé par la rédaction de Gomet’ contient des tribunes des meilleurs experts qui livrent leurs conseils pour réussir son projet de levée de fonds.

Outre cette partie de conseils, on retrouve dans notre guide un annuaire pour entrer en contact avec les professionnels qui accompagnent les opérations. Enfin, le Guide Finances 2020 intègre en cahier central le baromètre métropolitain des levées de fonds avec un suivi et des tableaux exclusifs sur les opérations réalisées en 2019 sur le territoire. Vous souhaitez recevoir ce guide ? Adressez votre demande à contact@gomet.net

