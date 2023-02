Share on Facebook

Share on Twitter

Quand le Sud fait la force. La marque d’équipements cyclistes Ekoï et HumanFab, centre d’expertise du sport et de l’innovation, annoncent un partenariat de deux ans. L’objectif est de développer un protocole expérimental afin d’apporter une caution scientifique objective et quantifiable aux produits de haute technicité d’Ekoï.

La marque était présente lors des 1ères Rencontres du vélo et des mobilités douces à Marseille le 14 octobre dernier, pour présenter sa collection de tenues pour les femmes. Elle est déjà bien connue dans le monde du cyclisme professionnel en étant notamment l’équipementier de plusieurs équipes participantes au Tour de France dont celle du quadruple vainqueur de l’épreuve Chris Froome.

Installée à Fréjus, la marque fondée en 2001 par Jean-Christophe Rattel est devenue l’un des leaders du marché en Europe et réalisait plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une cinquantaine de salariés selon des chiffres concernant l’exercice 2020 fournis par nos confrères de Var Matin.

Céline Milan, directrice des collections femmes et sportswear chez Ekoï était présente lors des Rencontres du vélo et des mobilités douces (Crédit DR)

HumanFab : biomécanique, neurosciences et compétition…

HumanFab (ex-ESP Consulting), créé en 2008 par Jean-Bernard Fabre est un concept novateur en Europe regroupant, des professionnels de santé et de sport, des ingénieurs et des chercheurs. Au travers de l’entraînement individualisé, de l’étude de la physiologie, de la biomécanique ou des neurosciences, cette structure a accueilli et collabore avec de grands sportifs – ou équipes – parmi lesquels Florent Manaudou, Nikola Karabatic, Arnaud Assoumani, Olympique de Marseille, Gazoo Racing Toyota…

Ekoï et HumanFab désirent favoriser la performance de l’ensemble des sportifs et accroître leur leadership sur la scène internationale. La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur peut se targuer d’accueillir en son sein deux entreprises sportives de premier plan, reconnues à l’international soulignent les deux partenaires à l’heure où la question du renforcement de la filière économique régionale du vélo se pose. Rendez-vous lors de la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces qui aura lieu au Palais de la Bourse à Marseille jeudi 25 mai 2023 pour en reparler.

Liens utiles :



> Ekoï présente la technologie « Be Hot » aux Rencontres du vélo et des mobilités douces

> Café vélo : comment développer la filière économique locale du vélo ?

> Revoir le débat consacré à la filière vélo lors des Rencontres du vélo et des mobilités douces en présence notamment de Karima Delli, la députée européenne et présidente de la commission transports au Parlement européen.