La Face, Fondation Agir contre l’exclusion, fête ses 30 ans. Pour l’occasion, une journée de célébration était organisée, mardi 14 novembre, au Palais du Pharo. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes comme Benoît Payan, maire de Marseille, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou encore Renaud Muselier, président de la Région Sud. Pour représenter l’Etat, Gabriel Attal, ministre de l’Education Nationale, a fait le déplacement.

Jean Castex, ancien Premier ministre, et actuel président de la Fondation Face, avait insisté pour que cette cérémonie ait lieu à Marseille, qui est selon lui, « le berceau de la Face », avec l’une des premières fondations départementales créées avec la Face Sud Provence, présidée par Malika Idri.

Toutes ces personnalités se sont succédé pour adresser leur soutien à la Fondation Face et à son président Jean Castex. La Fondation Face est mobilisée dans 50 départements avec 42 clubs locaux et 41 fondations abritées.

La Fondation Agir contre l’exclusion se déploie sur quatre axes d’actions :

l’éducation et l’orientation ;

l’inclusion par l’emploi et l’insertion ;

l’accès aux droits ;

la transition écologique solidaire.

Face : retrouvez la confiance grâce au vivre ensemble

Pour clore cette cérémonie, Jean Castex a expliqué les actions de la Fondation Face, en évoquant l’avenir.

Jean Castex, lors de son discours au 30 ans de la Fondation Face. (Crédits photo : DR)



« En trois décennies, Face s’est forgée une expertise unique et est devenue un acteur clé de l’engagement des entreprises en faveur de l’inclusion. Le contexte actuel nous invite à intensifier notre mobilisation collective. Face agit comme un ensemblier en fédérant les acteurs locaux, au plus près des besoins des personnes les plus vulnérables. »

Le président de Face se projette : « Je regarde avec confiance et enthousiasme les 30 prochaines années de Face, aux côtés de nos nombreux partenaires. Nous allons continuer à étendre notre réseau, à renforcer notre communauté, et à mobiliser toutes les ressources au service de l’inclusion. »

Le rôle de Face est de “raccorder” les personnes au vivre ensemble, pour qu’elles retrouvent la confiance. En 30 ans, la Fondation a accompagné plusieurs millions de personnes.

« Face est, avant tout, une communauté de femmes et d’hommes réunis par des valeurs et des convictions comme la solidarité, l’égalité, l’universalité, la neutralité, l’engagement. Ses valeurs sont portées au quotidien par les clubs », salue Jean Castex en évoquant quelques chiffres. « 650 salariés et 500 membres du conseil d’administration, dirigeants d’entreprise sont engagés bénévolement au quotidien. »

Jean Castex : « rendre hommage aux soldats de l’inclusion »

L’ancien Premier ministre a souhaité profiter de ce moment pour « rendre hommage aux soldats de l’inclusion, car sans eux, n’aurait été possible. »

Les chiffres clés de l’impact de Face en 2022 :

300 000 bénéficiaires ;

85% de taux de sortie positive et dynamique ;

66% actions ciblés en territoires QPV (quartiers prioritaires de la ville) ;

55% femmes bénéficiaires de nos actions ;

13 000 salariés sensibilisés dans les entreprises ;

Dont 7 500 actuellement mobilisés.

Malgré ses chiffres très encourageants, Jean Castex l’affirme, « nous pouvons encore faire mieux» , en ajoutant que « cette réussite est le fruit d’un savoir-faire unique, original, hybride qui se réunit des complémentarités entre politique publique, actions associatives et engagements des entreprises au service des personnes les plus vulnérables. »

En 2028, la Fondation Agir contre l’exclusion a pour ambition de couvrir tous les territoires pour arriver à la fin de la décennie à 101 départements traités. À l’occasion de cet événement et pour la première fois, la Face a signé une convention avec la Région Sud.