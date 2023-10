La Fondation de France Méditerranée a réuni, à Marseille, le 17 octobre, dans le cadre d’un rendez-vous “Regards d’Experts”, différents acteurs de la philanthropie du territoire, autour d’Anaïs Giacoby, ancienne directrice de l’association Anef Provence, nouvelle déléguée générale de la Fondation et de l’équipe méditerranéenne. Elle remplace Cécile Malo, devenue responsable nationale transformation et territoires à la Fondation de France.

Christelle Nimeskern, responsable philanthropie et mécénat de la Fondation de France Méditerranée, a détaillé les résultats de la 6e enquête nationale sur les fondations et fonds de dotation. Cette étude est menée par la Fondation de France depuis plus de 20 ans, et sa 6e édition met en lumière le dynamisme du secteur.

Un poids économique croissant

En France en 2022, plus de 5 300 fondations et fonds de dotations sont en activité. Ils emploient plus de 108 000 salariés. Une hausse moyenne de 8% l’an sur 5 ans portent leurs actifs à 40 milliards d’euros et leurs dépenses à 14,7 milliards d’euros.

70% d’entre eux sont de création récente, c’est à dire à partir de 2010, en raison de la loi de 2008 qui a institué les fonds de dotations, à ce jour le 1er statut utilisé parmi les différents dispositifs juridiques possibles.

Qui crée les fonds de dotations et fondations et pourquoi ?

Les fondateurs sont des particuliers et des familles en majorité (52 %), mais la part des entreprises augmente à 30% (contre 21% avant 2010).

Les raisons exprimées sont : soutenir une cause et rendre à la société. Et pour les entreprises, la visibilité est l’une des motivations à 45%, avec structurer son engagement, s’insérer dans la stratégie RSE et agir avec les collaborateurs.

Les domaines ciblés sont l’action sociale (40% des dépenses), puis la santé et la recherche, l’éducation et la formation, l’emploi et le développement local, l’art et la culture. L’environnement se développe : cité par 5% des créations avant 2009, il est à 13% depuis.

Actrice apartisane de la vie publique, la philanthropie souhaite agir en complémentarité avec l’action publique, avoir un role fédérateur pour développer l’action collective, et rendre visibles les actions de terrain.

Crédit Fondation de France

Spécificités territoriales et exemples locaux

L’action des fondations et fonds de dotation est en effet de plus en plus territorialisée, inscrite dans une région, un département, une localité.

Certes, l’essentiel des acteurs sont situés en région parisienne, en partie parce qu’y sont formellement domiciliées les très nombreuses fondations abritées par la Fondation de France, comme par exemple la Fondation de Marseille.

Les Bouches-du-Rhône figurent parmi les huit départements qui ont plus de 100 fondations (hors abritées) et fonds de dotation.

En Provence Alpes Côte d’Azur, on compte ainsi 7% du nombre national d’acteurs. Lyon et Rhône-Alpes pèsent 10%.

Dans notre région en particulier, se trouvent davantage d’acteurs engagés vers l’art et la culture (par exemple les fondations Camargo, Hartung, Vasarely, et de nombreux festivals), suivis par les secteurs du social et de l’éducation.

Précisément dans ces secteurs, la matinée a été illustrée par les exposés vivants de Julie Rosenfeld, déléguée générale du fonds de dotation Entreprendre pour toi, contre le mal logement et la précarité en lien avec le groupe Onet et plusieurs entreprises engagées localement, et d’Alexandra Thirion, déléguée générale et directrice de la Fondation de l’école d’ingénieurs Centrale Méditerranée.

En partageant leur vision de l’engagement des entreprises de notre territoire, elles ont montré comment les entreprises et les philanthropes s’engagent face à nos enjeux régionaux, ce qui était le thème de cette instructive et inspirante réunion Regards d’Experts de la Fondation de France Méditerranée.

