Martine Vassal a présenté le « Boulevard urbain vert » aux représentants des habitants et aux journalistes le 18 octobre, quelques jours après l’avoir voté en conseil métropolitain. Cette voie cyclable bidirectionnelle et voie piétonne de 1,7 kilomètre doit être aménagée dans le prolongement du boulevard urbain sud (B.U.S), du Roy d’Espagne jusqu’à la traverse Parangon (8e). La pinède qui borde le chemin sera préservée et étoffée de 70 nouveaux arbres.

Plan du Boulevard urbain vert dans le prolongement du boulevard urbain sud (B.U.S)

Si Martine Vassal présente les perspectives du projet et un estimation du coût de 4,5 millions d’euros, aucun calendrier précis sur le lancement des marchés de travaux n’est spécifié. Pour cause, le projet de prolongement du B.U.S entre le boulevard Sainte-Marguerite jusqu’au Roy d’Espagne est à l’arrêt depuis 2021.

La Ville de Marseille s’est fermement opposée à l’aménagement de ce deuxième tronçon des quartiers Sud en refusant de céder ses parcelles de terrain. La municipalité a également déposé un recours auprès du tribunal administratif pour casser la déclaration d’utilité publique (DUP) – permettant à la Métropole de réaliser une opération sur des terrains privés par le biais d’une expropriation – valable jusqu’en 2026.

Or, le mandat de Martine Vassal court jusqu’à la fin de cette DUP. La Métropole a donc déposé un recours au tribunal administratif en juin afin de poursuivre ce projet qu’elle avait réaffirmé publiquement au cours de l’inauguration de la bretelle Schlœsing. « Nous devrions être fixé d’ici mars 2024 », espère l’élue.

Maquette du projet (Crédit : Métropole AMP)

Malgré les désaccords avec la Ville, la présidente dit avoir présenté ce projet de voie verte au maire de Marseille, Benoît Payan, il y a six mois. « Mais je n’ai eu aucune réponse », regrette l’élue qui tient à poursuivre le projet de son côté. En guise de réponse, l’adjoint au maire en charge du littoral, Hervé Menchon (EELV) a bien explicité la position de la Ville lors du dernier conseil métropolitain : « Cette version du Boulevard Urbain Sud n’est pas à la hauteur des enjeux. », plaidait l’élu écologiste qualifiant le boulevard urbain vert de « projet flou ».

En attendant le délibéré du tribunal administratif, la Métropole affirme pouvoir avancer sur cette voie douce qui partira du Roy d’Espagne jusqu’au boulevard Mireille-Jourdan-Barry où les pistes cyclables existent déjà.

