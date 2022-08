Les piscines publiques d’Aix Marseille Provence restent gratuites ! Une bonne nouvelle pour se rafraichir et se dégourdir le corps jusqu’aux activités de rentrée. Face à la persistance des grandes chaleurs et à l’engouement suscité par la gratuité des piscines métropolitaines depuis le 22 juillet dernier, la Métropole Aix Marseille Provence annonce avoir décidé de prolonger cette initiative jusqu’au 31 août 2022.

La collectivité évoqué à l’appui des chiffres de fréquentation record : « En trois semaines, plus de 125 000 personnes ont en effet profité gratuitement des équipements dont la Métropole a la responsabilité ! »

Les piscines de Gardanne (21 174 entrées), Venelles (19 923), Aix-en-Provence (13 761) et Fuveau (11 858), qui disposent des équipements les plus importants, ont connu « une fréquentation record depuis le premier jour de la mise en place de la gratuité. »

Jusqu’au 31 août 2022, l’accès aux piscines suivantes sera toujours gratuit : – Lambesc : piscine Tournesol – Le Puy Sainte Réparade : piscine Jean-Pierre Moré – Pertuis : piscine Durance Lubéron – Venelles : piscine Sainte-Victoire – Aix-en-Provence : piscine Yves Blanc – Les Milles : piscine Claude Bollet – Bouc-Bel-Air : piscine Guy Drut – Gardanne – Trets – Les Pennes Mirabeau : piscine Jas de Rhode – Vitrolles : piscine Alex Jany – Cassis – Berre l’Etang – Fuveau : piscine Virginie Dedieu.

Parallèlement, le Département des Bouches-du-Rhône assure poursuivre plusieurs dispositifs pour accompagner les plus fragiles notamment les personnes âgées dans l’ensemble des 42 maisons du Bel Âge gérées par l’institution.

Piscines gratuites à Marseille : plus de 50 000 personnes

A Marseille, face au même succès du dispositif lancé durant l’épisode de canicule le 21 juillet dernier, le Maire de Marseille, Benoît Payan, a décidé également de prolonger la gratuité d’accès aux piscines municipales pour toutes et tous jusqu’au 31 août. « Cette mesure exceptionnelle a déjà permis à plus de 50 000 personnes de profiter gratuitement des bassins durant les périodes de fortes chaleurs, soit plus du double de la fréquentation habituelle. »

Cette mesure s’inscrit, aussi, dans la volonté municipale d’améliorer l’accès aux piscines et de faciliter l’apprentissage de la natation à toutes les petites Marseillaises et à tous les petits Marseillais. Depuis le 1er juillet 2022, avant la canicule la municipalité avait offert un accès gratuit aux piscines municipales à tous les enfants de moins de 12 ans et des tarifs réduits aux jeunes entre 12 et 16 ans.

