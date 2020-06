Le premier ministre Edouard Philippe l’avait annoncé pour la phase 2 du déconfinement : l’ouverture prochaine des piscines, très attendue avec l’arrivée de la période estivale. Cette réouverture doit se faire dans des conditions particulières avec la mise en place de mesures de sécurité sanitaires au niveau de la surveillance des bassins, de la circulation des personnes au sein de l’établissement et du respect de la distanciation entre nageurs. L’accès sera donc limité.

Marseille et le Pays d’Aix ont annoncé quels établissements seront et à quel rythme. Dans le Pays d’Aix, ce sont les piscines Bollet et Plein Ciel à Aix-en-Provence qui accueilleront les premières lundi 8 juin, suivront les autres, au fil des jours.

Retrouvez ci-dessous le détail de l’ouverture des piscines dans le Pays d’Aix :

Idem à Marseille, à partir du 29 juin prochain. Par ailleurs, les maîtres nageurs et personnels des piscines devront impérativement avoir suivi une « formation covid », dispensée par le bataillon des marins-pompiers de Marseille du 22 au 26 juin. Si quatre piscines seront consacrées à l’apprentissage de la natation, quatre autres seront accessibles à tous, 7 jours sur 7, de 10h à 19h15 en juillet et en août. Pour éviter tout risque sanitaire, les entrées se feront par groupe de 12 à la fois et des créneaux spécifiques seront dédiés à la désinfection des sites. De plus, une plage horaire sera réservée au seniors entre 10h et 11h30.

Des piscines en mode « dynamique »

Comme pour les plages, pas question de farniente au bord de l’eau, les pieds en éventail. Pour leur réouverture, les piscines ont privilégié le mode « dynamique ». En résumé, c’est la pratique active de la natation qui est privilégiée, même si des créneaux seront alloués pour les loisirs en famille dans certaines piscines marseillaises. Il en va de même à Aix-en-Provence, où les piscines seront dans un premier temps destinées aux sessions d’examens et sportifs de haut niveau.

