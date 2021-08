La galerie d’art située au dernier étage de la Cité radieuse, Mamo, à Marseille, accueille jusqu’au 19 septembre l’exposition Oïkos Logos, autour de la question de l’activité humaine sur la planète et pour laquelle l’artiste Zevs pointe de son pinceau les grands pollueurs que sont, pour lui, les compagnies pétrolières.

Si depuis 2015, Zevs, qui se prononce Zeus, a quitté les trottoirs et les murs des villes pour revenir à un travail d’atelier, il n’a pas abandonné ni son goût pour la coulure, celle qui exprime le trop plein, le débordement, ni son obsession pour le détournement des logos. Oïkos Logos pourrait se traduire par « gérer avec intelligence sa maison-mère, la terre en l’occurence » explique Zevs mais ce n’est pas le cas. Alors un imposant diptyque où est inscrit un Welcome en lettres dorées accueille les visiteurs mais de l’autre côté, telle une skyline sur l’horizon sombre de notre avenir, Zevs a représenté l’évolution, entre 1960 et 2020, du podium des vingt entreprises dégageant le plus de gaz à effet de serre, selon le classement de Richard Heede et son institut climatique.

Chaque tableau représentant 10 années, « j’ai choisi trois couleurs métalliques comme les médailles aux J.O. mais j’ai souhaité également travailler avec du dioxyde de carbone qui est venu se déposer sur la peinture », poursuit l’artiste qui s’est alors enfermé dans un local pour exécuter ce travail. Septic Paintings est sa façon de rendre visible l’impalpable et d’interpeler les climatosceptiques.

Sur un mur en spirale, sont accrochés huit tableaux, issus d’une autre série – Les Hockneys Painting – où le logo de la firme Shell, dégoulinant de paillettes glisse jusqu’à la piscine qui prend des allures de marée noire dans le bassin des nymphéas de Claude Monet.

Deux des huit toiles de la série Evolution (2021) de Zevs (©DV)

Le parcours se poursuit sur le toit-terrasse où Manpower, un géant tenant un néon dans sa main, inspiré du Modulor de Corbusier, attend les visiteurs qui, à la nuit tombée, en tapant du pied verront l’oeuvre s’illuminer. Quant à la boutique du Mamo, elle aussi a été investie par Zevs pour l’occasion. Cartes postales et sweat-shirts y sont à la vente. Une halte à l’arrivée ou au départ des lieux pour emporter un souvenir « un petit fragment de ce NFT Store jusqu’à épuisement du stock », conclut l’artiste qui nous livre sa vision satirique du phénomène des « Non fongibles Token ».

Informations pratiques et liens utiles



Oïkos Logos, de Zevs, jusqu’au 19 septembre 2021

Entrée gratuite – Du mercredi au samedi, de 11h à 18h

Mamo, centre d’art de la Cité radieuse – 280, bd Michelet – Marseille 8e

L’actualité des expositions métropolitaines dans notre rubrique

La page Wikipedia consacrée à la biographie et au travail de Zevs