Depuis quelques semaines, les centres sociaux de Grand Canet (14e), Saint-Gabriel (14e), Saint-Just (14e) et Air Bel (11e) ont lancé une initiative inédite d’accueil et d’accès aux droits : au lieu d’attendre le public dans leurs bureaux, les conseillers de centres sociaux s’installent avec des triporteurs aménagés appelés « Guitounes », au cœur du quartier pour expliquer aux gens leurs droits et les démarches administratives.

Les vélos électriques sont équipés d’un bureau pliable, d’un ordinateur, de chaises et d’un coin accueil. Souvent, en offrant un café, Aliou Doumbouya, conseiller numérique au centre social de Grand Canet, engage la conversation le mardi et vendredi matin avec les habitants et les habitués du quartier et démêle leur situation administrative. Parfois il s’agit simplement d’expliquer un formulaire ou l’usage du clavier de l’ordinateur. Mais parfois, il a affaire à des familles nombreuses dont les allocations ont été réduites ou totalement supprimées.

Ces situations sont souvent liées à des problèmes de communication. Les barrières linguistiques ou le manque de compétences numériques engendrent des frustrations. Les personnes abandonnent les démarches administratives et ne viennent plus dans les centres sociaux. Aliou Doumbouya

Aliou Doumbouya, installé à la Place des Etats-Unis à côté du petit marché. (crédits : Giorgia Grimaldi)

Le but de ce déplacement en vélo est donc d’aller à la rencontre des personnes précaires, éloignées ou perdues face à l’administration. Mais aussi de créer du lien et de proposer une nouvelle forme d’accueil qui est, selon Doumbouya, bien appréciée. Pendant une matinée, il accueille entre 10 et 15 personnes en moyenne.

La Guitoune a été conçue par « Luoga », une association sociale installée à Narbonne qui développe des dispositifs mobiles pour dynamiser l’espace public. Elle a été retenue parmi 33 projets nationaux dans le cadre du plan « France Relance » pour déployer 30 triporteurs sur l’ensemble du territoire et propose le dispositif ainsi que la formation de l’équipe aux institutions à partir d’un prix de 10 150 d’euros.

Liens utiles



> Les communes équipées de Guitounes en 2022

> Plan « France Relance » : la Région Sud prête à compléter les actions

> L’actualité du vélo dans la rubrique Transports