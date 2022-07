Share on Facebook

La Métropole Aix-Marseille-Provence et ses opérateurs RTM et Keolis Pays d’Aix activent les premières mesures du Plan d’urgence transports. Une décision prise après que le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé vendredi 15 juillet d’activer la procédure d’alerte de niveau 1 relative à un épisode de pollution à l’ozone dans le département.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a appliqué dès vendredi la première mesure d’accompagnement et d’incitation à l’usage des transports alternatifs à la voiture en offrant la gratuité de l’abonnement courte durée pour “levélo”, service de vélo en libre-service dans la ville de Marseille (ticket 1 à 7 jours du 16 au 17 juillet inclus).

C’est la seule mesure prise à ce stade. « Si l’autorité préfectorale venait à prendre la décision de passer en procédure d’alerte de niveau 2 prochainement, d’autres mesures seraient envisagées » affirme la Métropole Aix Marseille Provence. Il pourrait s’agir de la gratuité des parkings relais sur Aix-en-Provence (Krypton, Malacrida, Hauts de Brunet, route des Alpes et Plan d’Aillane) ; le renforcement de l’offre de métro et de tramway de la RTM aux heures de pointe ; permettre avec ticket un voyage et/ou un ticket Solo de voyager toute la journée sur les réseaux de la RTM et d’Aix en Bus.

Le niveau 2 de l’alerte franchi

Le niveau 2 de l’alerte a justement était franchi ce dimanche. La préfecture émet une série de recommandations (voir ci-dessous).