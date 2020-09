L’association Régions de France, représentée par la voix de son président Renaud Muselier, a réagi favorablement au plan de relance du gouvernement présenté par Jean Castex.

« Les collectivités territoriales seront invitées à compléter les actions engagées pour en démultiplier l’impact au niveau local dans le cadre de leurs compétences respectives » a annoncé le Premier Ministre lors de la présentation du plan de relance de la croissance de 100 milliards d’euro jeudi 3 septembre après-midi en précisant: « Je réunirai les présidents de région dès la semaine prochaine à cet effet. »

Une participation de 20 milliards d’euro prévues par les régions

Les régions de France n’ont pas attendu très longtemps pour répondre. Elles « saluent l’ampleur du plan de relance » et affirment qu’elles « seront aux côtés de l’Etat » indique le président de l’association Renaud Muselier.

Une participation à hauteur de 20 milliards d’euro – 30 % supplémentaires soit une hausse de 6 milliards d’euro par rapport au montant initialement fixé par l’accord passé le 30 juillet entre les régions et le Premier Ministre – est envisagée pour soutenir le plan « France Relance ». La signature de pactes « de relance régionaux qui vont démultiplier le plan national » dans le cadre de leurs champs de compétence est également annoncée. C’est ce que Renaud Muselier doit dévoiler ce vendredi 4 septembre pour la Région Sud.

Renaud Muselier annonce un « Plan de reconquête de l’économie régionale »

En marge de la communication faite par l’association Régions de France, le président de la Région Sud a précisé la position de sa région dans un autre communiqué. Il y annonce la présentation d’un « plan de reconquête de l’économie régionale » dans lequel sont prévues dix-sept mesures « en parfaite coordination avec celui du gouvernement ». Des mesures qui doivent soutenir les efforts de « relocalisation » de l’économie. Selon les quelques chiffres déjà révélés, « 1 milliard d’euros supplémentaires » sont annoncés pour « appuyer la stratégie de l’Etat ».

Un « fonds de participation et de reconquête industrielle » doté de « 60 millions d’euros » devrait permettre de financer des « appels à projets pour les industriels qui souhaiteraient relocaliser certaines productions ». Sont ensuite attendus un « plan stratégique Emploi Formation » ainsi qu’un nouveau « Plan vélo » qui promet « 1 million de vélos au quotidien en 2023 et des espaces de stationnements sécurisés et de recharge dans tous nos lycées et toutes nos gares ».

Réunion le 10 septembre avec le gouvernement

Renaud Muselier salue aussi la décision de l’Etat de baisser les « impôts de production. » Une baisse qui équivaut à un « allégement d’impôt de 637 millions d’euros pour les entreprises » pour la Région Sud. Il fait également appel à un soutien financier européen – qui participe à hauteur de 40 milliards au plan « France Relance ». « L’Europe doit être et sera la clé dans la relance en Région Sud. »

Persuadées du « rôle particulier qu’elles ont à jouer », les régions se « félicitent » de la réunion prévue jeudi 10 septembre. Cette concertation réunira le Premier ministre et tous les présidents de Région dans l’optique de préparer la conférence nationale des territoires qui devrait se tenir mi-septembre. Une partie sera justement consacrée à la « territorialisation du plan de relance avec l’ensemble des échelons de collectivités locales. »

