Pas moins de 57 000 personnes sont attendues dans l’enceinte du stade Vélodrome pour assister à la messe qui démarrera à 16h15. Le pape fera son arrivée au stade à bord de la fameuse papamobile, arrivée qui sera la seule séquence ouverte à tous. Pour ce qui est de la séquence prévue sur le Prado, la préfecture n’est pas en mesure de donner une estimation, en l’absence de précédent – aucun pape ne s’est déplacé à Marseille depuis le XVIe siècle.

Concrètement, le parcours de la papamobile s’étend sur environ un kilomètre sur le Prado 2 entre l’avenue du parc Borély et l’avenue de Mazargues. « J’invite donc les gens à ne pas se masser au rond-point de David, il ne verront rien, si ce n’est une voiture classique circulant », insiste la cheffe de la police, qui veut rectifier des informations parues dans la presse selon lesquelles la papamobile arriverait depuis les plages du Prado, ce qui ne sera donc pas le cas.

Le pape circulera sur un kilomètre en papamobile sur le Prado (crédit : DR / Wikipedia Paralacre CC)

De nombreuses fermetures à la circulation

A noter que le périmètre au bas du Prado 2, entre le rond-point de David et l’avenue de Borély, sera bouclé, et pour cause : c’est à cet endroit précis que le pape changera de véhicule pour passer d’une voiture normale à la papamobile. En tout, le parcours de la papamobile, qui débutera vers 15h15, doit durer entre 15 et trente minutes, au cours desquelles les fidèles pourront s’approcher jusqu’à la bordure des voies de bus. En outre, cinq écrans géants seront dispatchés le long de ce kilomètre, dont un gigantesque à l’arrivée, pour permettre à chacun d’assister à l’événement.

Ce bain de foule implique là encore des précautions sécuritaires : la veille de la messe, la zone du deuxième Prado sera fermée à la circulation à partir de 22h. Le stationnement ne sera pas non plus possible, y compris pour les riverains, qui sont invités à déplacer leur véhicule avant cet horaire sous peine de le voir emporté par la fourrière.

Stade vélodrome : ouverture des portes à 13h, fermeture à 15h15

Le boulevard Michelet, quant à lui, sera fermé à la circulation à partir de 10h la matinée du samedi. Concernant l’accès piéton, il sera possible à compter de 9h30 le samedi 23 septembre au matin. Si l’entrée est libre, chaque personne sera fouillée à l’entrée du périmètre de sécurité. Les personnes assistant à la messe devront se munir impérativement d’une pièce d’identité. La Préfecture précise que les personnes ayant prévu d’assister à la messe au stade ne pourront pas être également présents pour l’arrivée de la papamobile sur le Prado « pour des questions d’incompatibilité d’horaire. » Il faudra donc faire un choix entre ces deux événements… Il faudra en effet arrivé tôt au stade vélodrome pour assister à la messe. L’ouverture des accès est annoncé à 13h pour une fermeture à 15h15.

