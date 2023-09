La Ville de Marseille et le diocèse de la cité phocéenne ont précisé dimanche 10 septembre en début d’après-midi l’itinéraire en papamobile du pape François. le souverain pontife doit donner une messe exceptionnelle samedi 23 septembre au stade Vélodrome. Le pape viendra avant cet office à la rencontre des Marseillaises et Marseillais, à bord de sa papamobile, sur l’avenue du Prado le samedi 23 septembre à partir de 15h30.

Le pape François se rend à Marseille les 22 et 23 septembre pour une visite historique dans le cadre des Rencontres méditerranéennes.

Le Pape François viendra à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais sur le Prado Marseille a l’honneur d’accueillir le Pape François du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2023. A l’occasion de cette visite exceptionnelle et en complément du programme officiel déjà annoncé,

Afin que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais puissent avoir l’opportunité de prendre part à cet événement exceptionnel, le Pape parcourra l’avenue du Prado pour aller à la rencontre des habitants qui le souhaitent. A bord de sa papamobile, le pape François remontera l’avenue du Prado depuis la promenade Georges Pompidou (rond-point du David) avant de rejoindre le stade Orange Vélodrome. Il ira à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais qui pourront se positionner sur son trajet, tout au long de la zone Prado 2.

La messe du pape sur écran géant tout au long du parcours

Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, affiche sa satisfaction alors que fut un temps envoisagé des aménagements extérieurs pour compléter la jaugge du Vélodrome. « Dès l’annonce de la messe avec le pape François au stade Orange Vélodrome, l’engouement a été général ! Il nous est vite apparu que beaucoup de demandes de places ne pourraient pas être satisfaites. C’est pourquoi nous avons travaillé avec la Ville de Marseille, la préfecture et la préfecture de police pour trouver des solutions complémentaires à l’extérieur, avec le soutien du Groupe CMA CGM. »

« Le 23 septembre à Marseille, dans le stade ou sur le Prado, il y aura de la place pour tout le monde ! Jean-Marc Aveline

Et de se féliciter : « Nous y sommes parvenus : toutes les personnes qui le souhaitent pourront venir accueillir le pape François sur l’avenue du Prado et suivre la célébration sur des écrans géants. Non seulement le pape François vient au stade Orange Vélodrome, mais en plus il va circuler dans Marseille. C’est donc bel et bien tous les Marseillais qui sont invités à vivre dans la joie ce moment historique. Le 23 septembre à Marseille, dans le stade ou sur le Prado, il y aura de la place pour tout le monde ! »

Même satisfaction du côté de la municipalité de Marseille. Le maire Benoît Payan (divers gauche) souligne que « la visite du pape François est une visite historique pour Marseille : il n’y a pas eu de pape dans notre ville depuis 1533 ! Parce que c’est un moment important, un moment de fierté pour tous les Marseillais, il était essentiel pour moi qu’ils puissent aller à sa rencontre dans de bonnes conditions. L’avenue du Prado, entre la mer Méditerranée et le stade Vélodrome, était l’endroit idéal pour accueillir un parcours de papamobile, et nous avons travaillé de concert avec le Diocèse et la Préfète de Police pour que des dizaines de milliers de Marseillais puissent profiter ensemble de ce moment exceptionnel, en toute sécurité. »

