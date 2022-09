À l’occasion d’une grande soirée placée sous le signe de l’échange, des synergies et du travail collectif, la Faculté des Sciences du Sport d’Aix-Marseille a reçu jeudi 15 septembre au campus de Luminy les membres de son Club des partenaires. Cette entité créée en octobre 2021 repose sur trois piliers fondamentaux : la recherche, l’ouverture à international et les relations avec le monde socio-économique. Une manière pour la Faculté des Sciences du Sport d’accroître son influence sur le territoire Aix-Marseille Provence, et de favoriser l’insertion de ses jeunes diplômés. L’occasion également pour l’établissement de présenter ses nouveaux dispositifs de partenariat, et ses agendas de formation 2022-2023.



Près de 37 structures (associations, entreprises, clubs de sport, fédérations etc.) font partie du Club des partenaires – 24 étaient représentées jeudi soir dans l’amphithéâtre Jacques Paillard. Parmi eux, le district de football de Provence, l’école marseillaise d’e-Sport MCES ou encore la start-up Sportingoodz. Chacun leur tour, les partenaires de la Faculté des Sciences du Sport ont présenté, sous forme de pitch et/ou de vidéo, leurs activités et leurs solutions. Ils ont tous reçu un pack de goodies offert par la Faculté (clé USB, stylo, casquette, carnet et gourde).

24 structures étaient représentées jeudi 15 septembre dans l’amphithéâtre Jacques Paillard (crédit : Gomet’)

Une grande soirée pour créer des synergies

Heureux et excités à l’idée de créer des synergies inédites, les membres du Club des partenaires de la Faculté des sciences ne se cachent pas. Ils sont là pour s’ouvrir aux autres structures, et surtout pour créer de nouvelles passerelles. « C’est une manière pour nous d’exister dans l’écosystème marseillais », souligne Sylvain Vachier, ancien élève de la faculté et directeur marketing développement de l’école d’e-sport MCES. « On cherche en permanence de l’aide pour l’organisation de nos évènements, signale quant à lui Christophe Sanchez, manager marketing du club de basket Fos Provence. Le Club des partenaires donne la possibilité aux acteurs du monde socio-économique de tendre la main aux jeunes du territoire.



Adhérer au Club des partenaires, c’est se positionner en tant que point de chute de confiance pour une insertion professionnelle fiable. « De nombreux étudiants de la faculté rejoignent ensuite les rangs du CNM, c’est une des raisons pour lesquelles on fait partie du club », indique Umberto Rombaut, employé du Cercle des nageurs de Marseille (CNM). Ce travail collectif profité évidemment aux structures partenaires, mais les étudiants aussi y trouvent leur intérêt. Pour Florin Cordier, chargé de développement au sein de l’association Avi’Sourire, être en relation avec le monde de l’apprentissage, « c’est offrir aux étudiants de quoi se former sur le terrain ».

Florent Cordier, chargé de développement de Avi’sourire (crédit : Gomet’)

Les étudiants représentées par trois associations

Trois des cinq associations étudiantes rattachées à la Faculté des Sciences du Sport étaient également présentes jeudi soir, pour assister à la grande soirée du Club des partenaires. « L’idée c’est de faire connaître notre filière (…) de capter des partenaires », témoigne Lou Charlot, la présidente de Mars’Eis. Au premier rang de l’amphithéâtre, elle repère d’éventuels points de chute pour les étudiants en quête de stage ou d’alternance. « On est là pour donner une bonne image de la fac, et pour rencontrer du monde », ajoute Antoine Pulicani, président de Mars’Apas. Il est rejoint dans son propos par le président de l’association historique BDS FSS, Clément Guilhot, qui espère de son côté « proposer le maximum d’avantages à (ses) étudiants ».

Lou Charlot, la présidente de l’association étudiante Mars’Eis (crédit : Gomet’)

À l’issue de la séance, le doyen de la Faculté des Science du Sport, et animateur de la grande soirée du Club des partenaires, Christophe Bourdin, a procédé a un vote pour élire la meilleure présentation vidéo. La victoire revient à Reform (56% des voix), « une entreprise qui accompagne les organisations à mettre en place des démarches RSE opérationnelles », comme nous explique sa jeune présidente, Maëlle Beltas, sur la terrasse de la faculté, à l’occasion d’un pot de clôture. Reform sera le parrain de la prochaine cérémonie des diplômes, le 26 mai 2023.

Les partenaires de la Faculté des Sciences du Sport

