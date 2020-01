Beau Monde (Gémenos) accompagne DRT (Les Dérivés Résiniques et Terpéniques), l’un des leaders mondiaux de la chimie du végétal, dans la refonte de son site internet.

Le nouveau site se veut le reflet de l’image, des valeurs, du savoir-faire et de l’esprit d’innovation de l’entreprise landaise. L’agence a créé un dispositif digital sur mesure pour affirmer le positionnement de la marque: The Best for Nature!, avec un design et une ergonomie spécifique, un parti pris visuel coloré, et un système pictographique signifiant.

Lien utile: Découvrez le nouveau site www.drt.fr