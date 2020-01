Share on Facebook

Share on Twitter

Le Groupe Dentsu annonce la nomination de Thomas Le Thierry d’Ennequin au poste de Président Directeur Général de Dentsu Media pour la zone EMEA (Europe, Middle East & Africa). Aujourd’hui Président de Vizeum Monde, il prendra ses fonctions en avril 2020.

« Cette nomination s’inscrit dans le cadre des changements apportés au modèle commercial de l’entreprise. Dans cette nouvelle organisation, les services seront regroupés sous trois « secteurs d’activité » qui correspondent aux trois enjeux majeurs de la communication des entreprises : Médias, Création et CRM/Data. Cette transformation implique la création de fonctions régionales pour piloter chacune de ces activités qui regrouperont plusieurs entreprises du groupe », précise l’entreprise dans un communiqué.

Au travers de ses nouvelles fonctions, Thomas Le Thierry d’Ennequin aura en charge la gestion du Pôle Dentsu Media EMEA qui comprend l’ensemble des réseaux d’agence média du groupe dans la région. Il aura pour mission de développer le portefeuille grands comptes sur la zone EMEA et de soutenir les différents marchés dans le déploiement de la stratégie de développement commercial du pôle Média de Dentsu.

Il sera directement rattaché à à Peter Huijboom, PDG mondial Dentsu Media & Global et Giulio Malegori, PDG EMEA.

Quatrième groupe de communication mondial, Dentsu est spécialiste de l’ensemble des métiers de la communication, allant de la stratégie de communication marketing et la performance digitale, à la création de contenus, le conseil en stratégie média, le data management et l’événementiel. Le groupe est présent dans 145 pays et emploie 60 000 collaborateurs dans le monde.