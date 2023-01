Pendant l’année, dans leur atelier situé à Marseille, Sylviane et Robert s’activent pour fabriquer des santons. Actuellement présents sur le marché aux santons du Vieux-Port, ils exposent fièrement le travail de toute une année où ils espèrent faire vivre la tradition de la crèche provençale.

C’est un petit atelier niché sous les toits, dans le quartier des Chartreux à Marseille. Là, au milieu des blocs d’argile et des odeurs de peinture, Sylviane et Robert Rampal confectionnent depuis plus de trente ans d’authentiques santons de Provence. Ces Marseillais de souche ont à cœur de perpétuer la tradition de la crèche provençale. A quatre-vingts ans passés, les deux retraités gravissent tous les jours les deux étages qui séparent leur appartement de l’atelier, caniculaire l’été, mais glacial l’hiver. Qu’importe : ils aiment leur travail et sont attachés à leur Provence et ses traditions. De leurs mains agiles, ils modèlent et peignent les petits personnages : la sainte famille, l’âne, le boeuf, ou le berger.

D’autres santons, moins bibliques mais typiques de la Provence, trouvent leur place dans le petit village d’argile et de carton : l’arlésienne, la partie de cartes de Pagnol. Attention cependant à préserver l’esprit provençal, cher au couple. « Certains santonniers font évoluer la crèche en y intégrant des personnalités des temps modernes : joueurs de foot, père Noël, ou plus récemment Didier Raoult… Nous, on fait une crèche traditionnelle », tient à préciser Robert Rampal. C’est d’ailleurs ce goût pour les traditions provençales qui a valu à l’atelier Rampal de remporter l’an passé le prix du « Santon de l’année » remis à l’occasion de la foire de Gréoux-les-Bains, pour son santon « Retour de l’estive » qui met à l’honneur une pratique agricole typiquement provençale.

Le « Retour de l’estive » de l’atelier Rampal, lauréat de l’édition 2021 de la foire de Gréoux-les-Bains, a été mis à l’honneur cette année pour l’édition 2022 (crédit : DR / Foire de Gréoux-les-bains)

Cela n’empêche pas le santonnier de s’adapter aux demandes des clients mais aussi de s’inspirer de sa ville natale, Marseille, pour donner vie à de nouvelles créations : Notre-Dame de la Garde, de l’Hôtel de Ville marseillais, et la nouveauté de cette année – en édition très limitée ! : le bar des 13 coins, célèbre pour sa devanture rouge foncée, qui a inspiré le bar du Mistral dans la série Plus Belle la vie. Victimes de leur succès, ces pièces sont déjà en rupture de stock, mais il est possible d’effectuer une commande auprès de l’Atelier Rampal (voir les coordonnées ci-dessous).

Des santons 100% made in Provence pour contrer la concurrence étrangère

Ancien professeur d’Histoire-géographie au lycée Thiers, aujourd’hui retraité, Robert Rampal a toujours eu une passion pour les petits personnages provençaux. Enfant déjà, il façonnait des bonshommes en mie de pain à table… Les prémices d’une vocation.

C’est son épouse, Sylviane, qui l’inscrit un jour à son insu au concours des crèches de l’Escolo de la Mar, un groupe traditionnel marseillais. Robert remporte le 1er prix des crèches en 1975 des mains de Marcel Carbonel, LA référence. Sylviane choisit de suivre son mari et de l’aider, en parallèle de son métier d’enseignante. De la fabrication du moule à la peinture, en passant par la cuisson des santons, les deux époux font tout eux-mêmes. Une fabrication 100% locale, fièrement revendiquée sur un panneau accroché à leur baraque, sur le Vieux-Port. « Nous fabriquons tout, même les moules, alors que certains santonniers et revendeurs s’approvisionnent en Chine ou en Tunisie …» souligne Sylviane Rampal. Face à cette problématique croissante de la délocalisation, l’Union des fabricants des santons de Provence a mis en place une charte pour garantir la production locale, dont l’atelier Rampal est signataire.

Aujourd’hui, les époux partagent leur amour de la tradition avec leur famille : chaque Noël, dans le salon des Rampal, c’est la même magie qui opère. Les santons prennent vie au milieu d’une crèche géante, représentant un village miniature. Il y coule de l’eau véritable dans un petit ruisseau pour alimenter le moulin en argile dont les ailes de bois s’activent, sous les yeux émerveillés des petits et grands enfants.

Informations pratiques : Atelier Rampal sur le marché aux santons du Vieux-Port, du lundi au jeudi de 10h à 19h, et les vendredis et samedis de 10h à 21h

Par téléphone au 07.88.36.67.98 ou par mail robert.rampal@wanadoo.fr ou via Facebook (Atelier Rampal)

