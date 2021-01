Share on Facebook

En février 2021, Laurent Cohen, lancera officiellement sa gamme de gel hydroalcoolique, « une gamme de gels hydroalcooliques virucides, bactérides et fongicides ». Une mutation pour cette entreprise de 45 salariés implantée aux Pennes-Mirabeau et à Marseille et qui ne fabriquait que du parfum depuis 1934. Avec Gomet', Laurent Cohen revient sur ces 300 jours qui ont…