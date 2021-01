Le député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada (La République en marche) a écrit au président de la République Emmanuel Macron (voir document source) pour lui proposer deux personnalités qui pourraient donner leur nom à une rue ou un espace public à Marseille.

« J’ai l’honneur de vous solliciter afin de vous soumettre deux propositions de noms pour répondre à l’appel de contribution collective que vous avez lancé lors de votre intervention au média en ligne Brut, le 4 décembre dernier » écrit Saïd Ahamada. Les deux noms sont Ibrahim Ali et Hadda Berrebouh. Le premier est un jeune comorien, lâchement assassiné, le 21 février 1995, d’une balle dans le dos, par des colleurs d’affiche du Front national alors qu’il rentrait d’une répétition de musique.

La seconde est moins connue. « Responsable associative dans les quartiers Nord de Marseille. elle reçut la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du mérite pour saluer son engagement. Elle a lutté contre les injustices et les inégalités dans les cités marseillaises durant toute sa vie » souligne le député qui estime qu’il est « plus que nécessaire de rendre hommage à la diversité qui est le reflet de notre pays et fait partie de notre histoire. Et il est aujourd’hui primordial de la reconnaître, de la valoriser. »

Document source : la lettre de Saïd Ahamada à Emmanuel Macron