Le Conseil général du Var a attribué un marché de conseil en communication et achat d’espaces d’affichage pour le compte du Département du Var en vue d’assurer la promotion d’événementiels au niveau national et international.

Il s’agit de confier à un mandataire l’achat d’espaces d’affichage pour tous types de support. A ce titre, l’agence devra négocier et acheter des emplacements d’affichages sur différents types de supports : 2 mètres carrés (4×3), 8 mètres carrés, 4 mètres carrés, 2m², bus?, dans le cadre d’opération promotionnelle bien définie.L’agence aura également un rôle de conseil sur les stratégies de communication et notamment sur le type de support à adopter.Dans le cadre des prestations objet du présent marché, le titulaire est tenu de respecter et d’appliquer la réglementation et les normes en vigueur dont notamment les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée.

Le marché a été attribué à Vent de Com, Toulouse.

