Open Tourisme Lab, accélérateur de start-up dans le secteur du tourisme, annonce le renforcement de son programme d’accélération ciblé «business » et « levée de fonds » grâce à un partenariat avec Altran, leader mondial des services d’ingénierie et de R&D.

Altran apportera son expertise sous forme de séminaires, workshops, et audits, pour permettre aux start-ups accompagnées et aux partenaires d’Open Tourisme Lab de gagner en différenciation sur leur solution digitale, sur l’amélioration du pilotage de leur projet digital, et sur la mise en conformité de la collecte des données personnelles. Pour répondre aux nouveaux challenges technologiques et services, le pôle Design & Innovation d’Open Tourisme Lab pourra s’appuyer sur les activités du laboratoire d’innovation – we.lab – et du département de Recherche d’Altran. En contrepartie, « Altran bénéficiera de la parfaite connaissance des enjeux et des acteurs du Tourisme détenue par Open Tourisme Lab », indique un communiqué de presse.

Signé chez Altran à Montpellier en présence d’Alain Penchinat et d’Emmanuel Bobin, respectivement Président et Directeur d’Open Tourisme Lab, ainsi que de Julian Mathieu et Thibaud Thédon, respectivement Senior Business Unit Director et Chef de projet Recherche & Innovation – Lab Manager d’Altran, ce partenariat est conclu pour une durée de trois ans.

Un premier plan d’action pour accompagner les start-up et professionnels du secteur du Tourisme & des perspectives de projets pour les années à venir est à l’étude.

Avec cette « Tourisme Factory » au coeur de la région Occitanie, Open Tourisme Lab entend favoriser l’émergence de futures pépites françaises du tourisme, construire le futur du tourisme et proposer des temps forts centrés sur le « design fiction » de scénarii d’avenir. En forte croissance, le secteur du tourisme est en pleine mutation digitale, dans un contexte hyper concurrentiel où les destinations touristiques sont continuellement en recherche de solutions pour capter et favoriser l’expérience utilisateur.

