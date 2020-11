Share on Facebook

A la une du numéro 163 du Digest hebdo un dossier spécial de trois pages consacré au secteur de l'immobilier. Et pour les professionnels de l'OIP, "rien ne va plus !" Le thème du logement est également au coeur de notre entretien (rubrique Verbatim) avec Lionel Royer-Perreaut, le nouveau président de la Soleam et également…