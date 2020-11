Share on Facebook

La pandémie nous met à rude épreuve et pourtant ce sont les entrepreneurs qui ont les clefs d’un pays résilient, de l’emploi d’aujourd’hui et de demain, de l’avenir de la jeunesse et d’une économie inclusive.

Ils ne sont pas seuls et dans cette crise, des outils, des appuis, des relais sont en place pour tenir et grandir malgré tout. La rédaction de Gomet’, en partenariat avec Crowe Ficorec organise un nouveau Grand débat autour des réponses apportées à la crise avec un plateau d’intervenants en core une fois de premier plan.

Alain Trannoy , professeur d’économie Aix Marseille School of economics, membre du Cercle des économistes : comment comprendre cette crise, comment regarder l’avenir ?

Raphaëlle Simeoni, directrice générale adjointe économie, emploi, formation innovations et international de la Région Sud : la Région Sud aux côtés des entrepreneurs avec une palette de soutiens concrets.

Nicolas Magenties, directeur régional de Bpifrance : les financements Bpifrance pour passer la crise et repartir.

Céline Souliers, directrice de l'Incubateur Belle de Mai : l'innovation pour sauver vos marchés d'aujourd'hui et conquérir ceux de demain.

, directrice de l’Incubateur Belle de Mai : l’innovation pour sauver vos marchés d’aujourd’hui et conquérir ceux de demain. Matthieu Capuono : Quels outils et méthodes de gestion pour piloter en temps incertain ?

Rendez-vous vendredi 27 novembre de 11h à 12h30 via Zoom. Accès réservé à nos abonnés et à nos invités. Inscription préalable et demande de participation à nous transmettre à l’adresse suivante : contact@gomet.net