Du 1er au 6 avril, le festival Music & Cinéma Marseille (MCM) célèbre sa vingt-cinquième édition, au cinéma Artplexe Canebière et dans plusieurs lieux culturels de la cité phocéenne. Un bel âge pour cette manifestation dédiée à la jeune création cinématographique et musicale européenne dont le succès ne cesse de croître (27 000 spectateurs et 900 professionnels en 2023), et qui est devenue au fil des ans, le carrefour incontournable de la production musicale et audiovisuelle : « Pour célébrer ces vingt-cinq ans, nous avons choisi comme fil conducteur de nous entourer de personnalités bienveillantes qui nous ont accompagnées tout au long de ces années » a souligné Gaëlle Rodeville, la déléguée générale, lors de la conférence de presse. Il s’agit « de mettre en lumière notre ADN, qui est de s’interroger sur la relation de la musique à l’image, et d’offrir un espace de partage et de rencontre à tous les publics.» De quoi réjouir les festivaliers qui découvriront pour cette édition anniversaire, une pléiade de réalisateur.trices et de compositeur.trices fidèles, aux côtés de nouveaux talents. Une programmation foisonnante – 300 films, répartis entre longs et courts métrages, représentant 75 pays – des ciné-concerts inédits et des concerts, des conférences en accès libre, des tables-rondes et des rendez-vous professionnels, le tout dans une ambiance particulièrement conviviale.

Un voyage cinématographique stimulant au coeur de la création sonore

Le festival s’ouvrira avec l’avant-première de Dissidente, un premier long-métrage du cinéaste québécois Pier-Philippe Chevigny, sélectionné l’an dernier au prestigieux festival de Tribeca (EU) : « une première oeuvre puissante et humaniste sur l’immigration » nous disent les organisateurs, lundi 1er avril à 20h au cinéma Artplexe, en présence du réalisateur.

Le lendemain, place à la compétition, avec les courts et longs-métrages, qui seront présentés tout au long de la semaine, sous le regard des huit membres du jury, composés de professionnels de l’image et de la musique. Les projections débuteront par Le vieil homme et l’enfant, de l’islandaise Ninna Pálmadóttir (musique Petur Thor Benediktsson), et se poursuivront avec une dizaine de films venus de tous les horizons, dans lesquels figurent deux longs-métrages qui ont bénéficié du dispositifs d’aide à la professionnalisation des auteurs, mis en place par le festival : Elbow de la réalisatrice turque Asli özarlan (musique Delphine Mantoulet), et Jour de Merde, une comédiedu québécois Kévin T.Landry (musique éloi Ragot), présenté à la Berlinale en 2023.

Fer de lance du festival depuis ses débuts à Aubagne, le court-métrage sera largement représenté avec 65 films en compétition (12 films d’animation, six documentaires et 47 fictions), sélectionnés pour l’originalité de leur musique ou par leur travail singulier sur la création sonore. De quoi faire le bonheur les cinévores, qui pourront découvrir programmes de films courts, notamment celui proposé par le festival d’animation estonien, “Pöff/Shorts/Tallin Black Nights”, invité du MCM cette année.

Dans les sections parallèles, Accords en duo et Ils repasseront par là, qui mettent en lumière la relation compositeur-réalisateur, ou dans Coups de coeur, qui offrent un espace de diffusion à des oeuvres fragiles, sorties récemment, les festivaliers découvriront de véritables pépites à l’instar d’Annie Colère de Blandine Lenoir (musique Bertand Belin), un sujet de société qui retrace le combat des femmes en 1974 pour la législation du droit à l’avortement, ou encore Le syndrome des amours passées, un “feel-good movie” d’Ann Sirot et Raphaël Balboni (musique Julie Roué), et dans un registre poético-fantastique, L’Homme d’argile de Anaïs Tellene (musique Amaury Chabauty), le portrait d’un homme borgne dont le physique ingrat fait peur aux gens. Parmi les avant-premières, signalons également, Pendant ce temps sur terre, de Jérémy Clapin (musique Dan Levy), dont le précédent film J’ai perdu mon corps a été multi-récompensé, notamment par le César du meilleur film d’animation et de la meilleure musique originale signée Dan Levy, ou encore Nouveau Monde, de Vincent Cappello, un premier long-métrage dont la musique originale a été signée par Mathieu di Stefano, co-fondateur du groupe, marseillais Chinese Man. À noter que la plupart des projections seront présentées par les cinéastes et/ou les compositeur.trices ou suivies de rencontres.

Quant au jeune public, il ne sera pas en reste, avec un programme de courts et de longs-métrages d’animation et de fiction, spécialement concocté pour les enfants, parmi lesquels Sirocco et les royaumes des courants d’air (à partir de six ans) de Benoît Chieux, ou pour les plus grands, La Sirène (à partir de 14 ans) de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, sans oublier la projection de la saison 13 et 14 de la fameuse série humoristique Vestiaires, créée par l’acteur marseillais Adda Abdelli et Fabrice Chanut, également co-réalisateur.

De grandes signatures de la musique et du cinéma

Autre temps fort du festival, la venue à Marseille de cinq figures emblématiques de la musique et du cinéma qui seront mises à l’honneur. À commencer par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, fondatrice de l’Orchestre Divertimento, et qui demeure encore aujourd’hui, l’une des rares femmes à exercer cette discipline dans le monde musical. C’est dire le chemin qui reste à parcourir ! Deux films illustreront la carrière de cette artiste prodige : Zahia, un temps d’avance, un documentaire de Emile Thérond et Antonin Boutinard Rouelle, et Divertimento, un long-métrage de fiction réalisé par Marie-Castille Mention-Shaar, mercredi 3 avril à 19h à l’Artplexe, en présence de Zahia Ziouani.

Zahia Ziouani ©Christophe Fillieule

Sera également mise à l’honneur, la compositrice américaine Lolita Ritmanis, célèbre pour les thèmes qu’elle a créés pour les séries de super-héros emblématiques (Marvel’s Avengers Assemble, Batman : The Killing Joke …), et multi-récompensée pour sa partition symphonique du film letton Blizzard of Souls de Dzintars Dreibergs. Fervente militante pour les droits des femmes et la parité, Lolita Ritmanis a choisi d’illustrer sa carte blanche avec Women Warriors : The Voice of Change, un documentaire engagé d’Amy Anderson, jeudi 4 avril à 19h au cinéma Artplexe. L’artiste américaine animera une conférence sur le thème du métier de compositrice, vendredi 5 avril, à 9h30, à l’Artplexe.

Lolita Ritmanis (Crédit DR)

Autre invité d’honneur, côté cinéma cette fois, le célèbre tandem Olivier Nakache et Eric Toledano, qu’il serait vain de présenter, tant leur notoriété n’est plus à prouver, depuis le succès mondial d’Intouchables, dont la fréquentation compte 32 millions d’entrées à l’étranger et 19 millions d’entrées en France. Réjouissons-nous donc de (re)voir un autre film culte multi-césarisé, que les deux compères ont choisi pour leur carte blanche : Le Sens de la fête, une comédie chorale portée par l’inoubliable et regretté Jean-Pierre Bacri, mercredi 3 avril à 19h à l’Artplexe, en présence d’Olivier Nakache et Eric Toledano.

Enfin, dans un autre registre, sera honoré également, le singulier réalisateur flamand Félix Van Groeningen, dont le talent a été récompensé à plusieurs reprises, à l’instar de Alabama Monroe, César du meilleur film étranger en 2014 ou encore Belgica, prix de la mise en scène au festival de Sundance en 2016, film que le cinéaste a choisi de présenter pour sa carte blanche, vendredi 5 avril à 19h à l’Artplexe. Félix Van Groeningen animera également une masterclass, samedi 6 avril à 11h à l’Artplexe.

Crédit : Felix-van-Groeningen_Charlotte

Enfin, place à la musique en live, avec une série de concerts et de ciné-concerts qui jalonneront le festival, parmi lesquels un concert hommage à la musique de film, interprété par le pianiste-virtuose Jean-Michel Bernard, jeudi 4 avril à 21h à l’Arptlexe. Le lendemain, le label Chinese Man Records proposera un concert 100% urbain, avec Stavo (du groupe 13 Block), Ratu$, Zequin, Joy C et Misa, réputés pour leur prestations scéniques, vendredi 5 avril à 19h, à l’Espace Julien. La soirée se poursuivra avec la bande originale des 25 ans du MCM, une création inédite, spécial anniversaire, réalisée à partir des thèmes qui ont inspiré les compositeurs invités des précédentes éditions, vendredi 5 avril à 20h30 toujours à l’ArtplexePoint d’orgue de ces six jours de festivités, la remise des prix se tiendra au Théâtre de l’Odéon, parmi eux les deux grands prix de la meilleure musique originale attribués à un long et à un court-métrage. L’énoncé du palmarès sera suivi du ciné-concert de la master class de composition musicale pour l’image sous la direction du compositeur Pablo Pico, principalement connu pour ses bandes originales de films. Rendez-vous samedi 6 avril à 20h 30, au Théâtre de l’Odéon.De beaux moments en perspective, que la fête commence !

Copyright_Leila-Macaire

Liens utiles :



Plus d’infos sur le site du festival

L’actualité du cinéma dans la métropole et dans la région à suivre dans notre rubrique