La Région Sud présidée par Renaud Muselier tenait vendredi 29 mars sa toute première assemblée plénière de 2024. La majorité régionale (Notre région d’abord, divers) soumettait au vote le choix d’un délégataire qui devra mettre en place un système de billettique unique pour l’ensemble des transports régionaux, et surtout les trains express régionaux (TER). Il s’agit de Sud Mobilités technologies, un groupement composé des sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Connect & Tech Services et Capgemini Technology Services. Le rapport présenté en assemblée plénière (voir en bas d’article) justifie ce choix par les bonnes notes financières et techniques obtenues par Sud mobilités technologies.

Paiement par carte bancaire, par téléphone… la promesse d’un ticket de transport moderne

« Ce système, sur lequel les services de la Région travaille depuis 2022, offrira dans un délai d’un an un accès plus fluide aux réservations et vente des titres de transports », introduit le vice-président aux transports de la Région, Jean-Pierre Serrus. Sud mobilités devra mettre au point « un outil dynamique et intermodal d’information voyageurs et de billettique », poursuit-il.

Cette unification des titres de transports s’inscrit dans un contexte d’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires régionales et notamment l’arrivée, fin 2024, début 2025, de deux nouveaux opérateurs : SNCF Sud Azur sur les lignes azuréennes et Transdev sur les lignes Marseille-Toulon-Nice. L’opérateur choisi propose ainsi plusieurs innovations, comme la possibilité de payer par carte bleue à bord des bus du réseau, l’intégration de la vente de titres urbains proposés par les trois métropoles qui composent la région, ou encore la dématérialisation des cartes sur le téléphone. Ce nouveau système doit donc remplacer l’actuel Zou !, mis en place depuis 2018, mais devrait toutefois en conserver le nom. Interrogé, le service presse de la Région indique que cette refonte du système billettique est décorrélée de la politique tarifaire et n’implique pas forcément une évolution des prix des billets.

Le projet représente un budget d’investissement de 40 millions d’euros au total sur la durée de la délégation – huit ans -, qui comprend notamment la refonte de tous les systèmes de billettique, et un budget de fonctionnement entre 20 et 27 millions d’euros, énonce Jean-Pierre Serrus. Le surcoût lié à cette nouvelle exploitation, jusqu’alors intégrée au contrat de la SNCF, est estimé à 10 millions d’euros, mais les gains dégagés par la simplification du système sont évalués à 18 millions d’euros. De son côté, l’opposition Rassemblement national pointe justement le surcoût et, déplorant de n’avoir pas été consulté plus en amont sur cette procédure et demandant le report de la délibération, a préféré se déporter lors du vote.

Jean-Pierre Serrus lors de la conférence régionale sur la logistique mardi 12 juillet 2022 (crédit : JYD / Gomet’)

Une ligne de covoiturage expérimentée entre Toulon et Cuers

Il n’y a pas que le train dans la vie : le covoiturage aussi a de plus en plus le vent en poupe et permet de lutter contre l’autosolisme. La Région souhaite développer cette pratique et a voté, vendredi 29 mars, l’expérimentation d’une ligne de covoiturage entre Toulon et Cuers, dans le Var. Cette expérimentation de trois ans doit permettre d’éviter deux millions de kilomètres par an, soit 400 tonnes de CO2, selon le rapporteur de la proposition, Jean-François Périlhou. Une vingtaine d’arrêts seront desservis. Le prix du trajet, lui, doit être fixé au prix de 2,10€. Un opérateur doit encore être désigné via une procédure de marché public. La Région Sud travaille avec les collectivités concernées – Ville de Toulon, de Cuers, Métropole – au travers d’une convention de partenariat pour concrétiser le projet.

Document source : le rapport complet sur la mise en place d’un titre de transport unique

En savoir plus :



> Visionner l’assemblée plénière en replay

> Les Rencontres du vélo et des mobilités douces sont de retour pour leur troisième édition !

> Notre rubrique transports