Le gouvernement Attal est enfin au complet ce jeudi 8 février près d’un mois après la nomination, le 11 janvier, du Premier ministre et des principaux ministres du gouvernement (liste ci-dessous).



La marseillaise Sabrina Agresti-Roubache est confirmée à la Ville. Aux transports Clément Beaune est remplacé par Patrice Vergriete, ex-ministre du Logement et ancien maire de Dunkerque. Agnès Pannier-Runacher débarque à l’Agriculture et Frédéric Valletoux à la Santé.

Les ministres (annoncés le 11 janvier)

• Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;

• Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer ;

• Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités ;

• Amélie Oudéa-Castéra, ex-ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, remplacée par Nicole Belloubet, redevient ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ;

• Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

• Rachida Dati, ministre de la Culture ;

• Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;

• Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

• Stéphane Sejourné, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

• Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;

• Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les ministres délégués

Auprès du Premier ministre

• Mme Prisca Thevenot, chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement ;

• Mme Marie Lebec, chargée des Relations avec le Parlement ;

• Mme Aurore Bergé, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Les autres ministres délégués et secrétaires d’Etat annoncés jeudi 11 février

Ministre délégué chargé de la Santé : Frédéric Valletoux



Ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées : Fadila Khattabi



Ministre déléguée aux Affaires européennes : Marina Ferrari



Ministre déléguée à la Ville, à la Citoyenneté et à l’Intégration : Sabrina Agresti-Roubache



Ministre déléguée aux Collectivités territoriales et à la Ruralité : Dominique Faure



Ministre déléguée aux Entreprises, au Tourisme et à la Consommation : Olivia Grégoire



Ministre du Logement : Guillaume Kasbarian



Ministre déléguée en charge de l’Enfance et de la Famille : Sarah El Haïry



Ministre déléguée chargée des Outre-mer : Marie Guévenoux



Ministre délégué à la Mer et de la Biodiversité : Hervé Berville



Ministre délégué aux Transports : Patrice Vergriete



Ministre délégué chargé des Comptes publics : Thomas Cazenave



Ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie : Roland Lescure



Ministre délégué à la Transformation et à la Fonction publique : Stanislas Guérini



Ministre déléguée chargée de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Agnès Pannier-Runacher



Secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire : Patricia Mirallès



Ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger : Franck Riester