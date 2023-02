Share on Facebook

L’offre de bus de la Régie des transports métropolitains (RTM) va connaître un grand remaniement courant 2025. Afin de préparer cette refonte du réseau, les habitants de Marseille, mais aussi de Septème-les-Vallons, Allauch et Plan-de-Cuques (les communes concernées) ont jusqu’au 28 février 2023 pour faire part de leur avis et suggestions ou simplement s’informer pour suivre le projet. Un processus de concertation que la RTM veut fonder sur « la transparence et le dialogue. »

Les objectifs de la RTM sont ambitieux : sa présidente Catherine Pila souhaite ainsi « augmenter de moitié le nombre d’utilisateurs des transports en commun à l’horizon 2030 » grâce à la refonte du réseau déclare-t-elle dans un communiqué, rappelant au passage que le réseau actuel « a 70 ans » et qu’il faut « le rajeunir. »

Le futur réseau de bus de la RTM (crédit : RTM)

19 stands de concertations et des forums pour échanger

Pour chaque arrondissement et commune concernés, les habitants peuvent rencontrer les équipes en charge de la concertation directement sur l’un des 19 stands prévus à cet effet.

Le calendrier des 19 stands de concertation (crédit : RTM)

Forum secteur est : le jeudi 9 février à la mairie des 11 e et 12 e arrondissements (boulevard Bouyala d’Arnaud, 13012 Marseille).

à la mairie des 11 et 12 arrondissements (boulevard Bouyala d’Arnaud, 13012 Marseille). Forum secteur centre : le mercredi 22 février à La Coque (place Henri Verneuil, 13002 Marseille).

à La Coque (place Henri Verneuil, 13002 Marseille). Forum secteur sud : le mardi 21 février à la mairie du 6ème et 8ème arrondissements(125, rue du commandant Rolland, 13008 Marseille.)

En plus de l’écoute apportée sur ces stands, la concertation se déroulera également dans le cadre de forums organisés en soirée, de 18h30 à 20h30. Un premier forum s’est tenu le 26 janvier dernier pour le secteur Nord de la zone. D’autres sont à venir pour les secteurs restants :

