Début décembre, le groupe suédois Vastint, fonds d’investissement d’Ikea, a annoncé l’acquisition du domaine Vallée Verte de l’Huveaune Vallée, situé dans le 11e arrondissement de Marseille, qu’il a acheté auprès du groupe YG Investissement détenu par Yvan Gouchon. Vastint prévoit sur ce site de faire fleurir le « premier Business garden de France » qui se veut être « un lieu de travail agréable, inspirant et pratique » détaille un communiqué du groupe qui précise que Vastint est déjà à l’origine de conceptions similaires dans d’autres capitales européennes, comme Bucarest (Roumanie), Riga (Lettonie) ou encore Varsovie, en Pologne.

L’accent est surtout mis sur l’environnement, dans ce type d’offre de bureaux, avec des espaces de verdure. Sur le papier ce projet prévoit 80 000 m² de bureaux, un parking silo, des jardins aménagés le long de l’Huveaune, ainsi qu’une voie de mobilité douce pour circuler au sein du domaine. Contacté, le groupe ne souhaite pour l’heure pas communiquer davantage sur le contenu du projet, qui devrait voir le jour à l’horizon 2026.

Le business garden construit par Vastint à Bucarest en Roumanie (crédit : Vastint)

Le siège de Vastint aux Docks délocalisé au domaine de Vallée Verte

Actuellement, le domaine est occupé par de nombreuses entreprises, regroupées au sein de l’association Les entrepreneurs de l’Huveaune Vallée (LEHV), qui accueille ce rachat d’un bon oeil : « C’est une excellente nouvelle », commente Thierry Vanderdonckt, président de l’association, contacté par Gomet’. Côté politique aussi, le maire du 11/12 Sylvain Souvestre s’est réjouit à l’occasion de ses vœux à la presse jeudi 26 janvier de cette arrivée, qui « montre le dynamisme économique du secteur. » Cette acquisition est un pas de plus franchi dans l’implantation marseillaise de Vastint, qui en 2020 s’était initialement installé aux Docks Village de la Joliette (2e) mais a déplacé depuis plus d’un an son siège au sein du domaine de Vallée Verte.

Les entrepreneurs de l’Huveaune Vallée poursuivent leur expansion et ouvrent une nouvelle antenne dans le 11e

A côté de cela, l’association des entrepreneurs de l’Huveaune Vallée (LEHV) continue de grandir et regroupe à ce jour plus de 300 entreprises adhérentes. Elle a également créé sa propre émission télévisée dédiée aux entrepreneurs, LEHTV, qui relate l’actualité du sud et de l’est marseillais. A tel point que l’association ouvrira prochainement une antenne supplémentaire à proximité de ses bureaux du domaine de Vallée Verte, sur le site municipal du CMA, le Centre municipal d’animation de Saint-Menet. Une proposition faite par le maire de secteur Sylvain Souvestre qui « souhaite les voir rester sur le secteur. » Cette nouvelle antenne sera dédiée à l’accueil de forum et événements.

