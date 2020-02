Le think tank Le Mouvement , qui se présente comme un « Laboratoire de solutions politiques » interpelle ce lundi 3 février 2020 le préfet à propos des prochaines élections municipales et communautaires.

« A six semaines des élections municipales et communautaires dans la métropole Aix-Marseille-Provence, Le Mouvement interpelle les autorités en charge de l’organisation des élections ainsi que les candidats en compétition sur l’absence de l’enjeu métropolitain dans la campagne électorale en cours » annonce l’association lancée début 2018 et réunissant des personnalités politiques de gauche et des membres de la société civile.

« On ne peut pas laisser les citoyens dans l’ignorance de cet aspect du scrutin alors que les décisions de la métropole auront un impact » Laurent Lhardit

Laurent Lhardit, le président du Mouvement, considère « qu’on ne peut pas laisser les citoyens dans l’ignorance de cet aspect du scrutin alors que les décisions de la métropole auront un impact souvent plus déterminant pour leur avenir que celles prises à l’intérieur des communes. »

Pour porter son message, Le Mouvement adresse une lettre au préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que l’immense majorité des communes de la métropole Aix-Marseille-Provence ne font aucune référence à l’élection des conseillers métropolitains sur les supports d’information qu’elles mettent à disposition des électeurs. « Nous lui demandons de rappeler aux maires concernés qu’il est de leur responsabilité d’assurer une publicité propre à l’élection communautaire, en commençant par utiliser la dénomination « élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 » dans leurs communications officielles » précisent les membres du Mouvement.

Le Mouvement avait déjà fait des propositions pour que la Métropole Aix Marseille Provence prenne « enfin son essor. » fait ensuite des propositions pour réanimer le débat métropolitain : Il propose au préfet d’envisager dès maintenant tout moyen d’information civique permettant de préciser aux électeurs qu’ils éliront lors du prochain scrutin leurs représentants dans deux assemblées délibérantes distinctes et autonomes.

Préciser « aux électeurs le projet métropolitain qu’ils défendront au travers de leurs représentants élus au conseil métropolitain » Le Mouvement

Le Mouvement incite enfin les candidats en compétition à intégrer plus clairement l’enjeu métropolitain dans leurs communications en précisant « aux électeurs le projet métropolitain qu’ils défendront au travers de leurs représentants élus au conseil métropolitain » et en « distinguant dans leurs propositions celles qui relèvent de compétences municipales et celles qui relèvent de compétences métropolitaines. »

Cet automne, le think tank avait aussi formulé des idées pour un « plan pour la gouvernance éthique et la transparence au sein de la municipalité de Marseille ».