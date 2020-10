Comme annoncé plus tôt dans la matinée, les restaurants à Aix et Marseille ont l’autorisation de rouvrir ce lundi 5 octobre sous réserve du respect de protocole sanitaire. Le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Christophe Mirmand, a communiqué via le compte Twitter de la préfecture que « les établissements assurant une activité de restauration assise sont désormais autorisés à accueillir du public ».

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs mais qui devront respecter des mesures strictes tel que la distance d’au minimum un mètre entre les chaises, la limite de six personnes à une même table, ainsi que la mise en place d’un « cahier de rappel » afin d’avoir accès aux coordonnées des clients en cas de contamination.

Des mesures qui s’ajoutent à celles déjà mises en place tel que le port du masque obligatoire et l’obligation de limiter l’activité à un service assis uniquement. Pour l’UMIH 13 (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie ) certaines mesures comme la limite de six personnes ne sont pas acceptables car elle « réduira drastiquement la capacité de nos établissements, voir empêcherait toute rentabilité pour les petites capacités.»

En revanche, les établissements dont la principale activité consiste en la vente de boissons alcoolisées, c’est à dire les bars ne sont pas concernés par cet arrêté.

> Le communiqué du préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Paca

> La réponse de l’UMIH