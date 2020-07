La ville de Marseille a dévoilé les délégations des adjoints mardi 21 juillet. Les premiers dans la liste disposent logiquement les dossiers les plus importants ou les plus vastes (voir la liste complète dans le dossier de presse de la Ville ci-dessous).

Benoît Payan, le 1er adjoint, devient une sorte de Premier ministre du gouvernement municipal avec un champ d’intervention très vaste et très général. Il est en charge de « l’action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique.» En seconde position, la sénatrice Samia Ghali, se voit comme attendu récompensée de son ralliement avec une délégation étendue.

Elle est en charge de « l’égalité des territoires, des relations euroméditerranéennes, de l’attractivité et des grands événements marseillais.» Comme annoncé par Gomet’, Pierre-Marie Ganozzi sera l’adjoint à l’éducation en charge du plan école. En 4e position, Olivia Fortin, sera l’adjointe en charge d’une mission particulièrement sensible : « la modernisation, du fonctionnement, de la transparence et de la qualité des services municipaux. »

A noter que deux adjoints sur les 30 initialement élus ne figurent pas dans le dossier de presse. Il s’agit de deux colistiers de Samia Ghali, Roland Cazzola (11e adjoint) et Marguerite Pasquini (22e), visés la semaine dernière par une enquête sur d’éventuelles fraudes aux procurations.

Document source : les adjoints et leur délégation ainsi que la tribune de Michèle Rubirola