Share on Facebook

Share on Twitter

C’est dans le 8e secteur remporté lors des élections municipales par Samia Ghali, la deuxième adjointe à la mairie de Marseille, que quatre personnes ont été placées en garde à vue à Marseille, jeudi 16 juillet, dans le cadre de soupçons de procurations frauduleuses organisées lors des élections municipales, informe une source proche du dossier à l’AFP.

L’enquête a été ouverte le 6 juillet par le parquet de Marseille. Dix jours plus tard, la source proche du dossier précise que c’est un commandant de police exerçant dans les quartiers Nord où Samia Ghali l’a emporté qui a été arrêté et « au moins » une colistière de l’ex-sénatrice PS. L’entourage de Samia Ghali, a expliqué à l’AFP avoir « découvert » ces gardes à vue par la presse. « Mais ce sont juste des vérifications », a-t-on affirmé de même source.



Selon des informations de La Provence, les deux principaux suspects dans cette affaire sont le commandant de police Henri Gil et la colistière de Samia Ghali, Marguerite Pasquini. Cette dernière, qui avait présidé la séance du conseil municipal du 4 juillet, est désormais adjointe dans la nouvelle majorité de Michèle Rubirola.

Liens utiles :



> Procurations : le maire de secteur Julien Ravier (LR) entendu pendant trois heures > Procurations : Franck Allisio (RN) candidat dans les 11e-12e se porte partie civile > Affaire des procurations : des perquisitions chez deux candidates LR à Marseille > Fraude aux procurations : la campagne de Martine Vassal dans L’Oeil du 20H