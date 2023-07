Share on Facebook

Ce jeudi 20 juillet, les autorités ont annoncé la fermeture de quatre massifs forestiers dans la région en raison des conditions météorologiques propices aux incendies. En période estivale, les espaces forestiers sont plus vulnérables aux risques d’incendie, mettant en danger les promeneurs et les sites environnants.

Sur la carte de danger aux feux de forêts, les massifs d’Arbois, Côte Bleue, Etoile et Garlaban sont indiqués en rouge, signalant un risque d’incendie très élevé. Par conséquent, l’accès, la circulation et la présence y sont strictement interdits pour des raisons de sécurité publique.

En jaune sur la carte, les autorités autorisent l’accès aux massifs, mais avec des restrictions importantes. Dans 20 autres massifs, tels que Rougadou, les travaux sont désormais interdits après 13 heures. Seuls les travaux réalisés entre 5h et 13h sont autorisés, mais doivent impérativement être accompagnés d’un dispositif adapté d’extinction.

La carte d’accès aux massifs forestiers des Bouches-du-Rhône avec les niveaux de danger pour le jeuid 20 janvier (Crédit http://bpatp.paca-ate.fr/)

Les autorités appellent à la plus grande prudence et au respect scrupuleux des réglementations en vigueur pour prévenir tout risque d’incendie catastrophique. La population est invitée à suivre attentivement les informations sur les conditions d’accès aux massifs forestiers et à coopérer avec les services de secours en cas de besoin.

La sécurité de chacun dépend de la vigilance et de la responsabilité de tous dans cette période critique de l’année où la nature est particulièrement vulnérable aux flammes destructrices.

Pour rester informé de l’accessibilité aux massifs forestiers, suivez son évolution quotidienne sur le site internet de la préfecture.