Share on Facebook

Share on Twitter

On l’attendait depuis que la Métropole avait annoncé dans Gomet’, en mai 2022, le lancement de ce tronçon reliant le Vieux-Port à la plage des Catalans en mai 2022. Située sur le boulevard Charles Livon, cette piste cyclable bidirectionnelle de 1,06 km s’inscrit dans le cadre du Plan vélo métropolitain, voté en 2019. Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases avec la livraison d’un premier tronçon en 2022, entre le Pharo et la plage des Catalans, puis cette année entre le Pharo et le Vieux-Port (un peu avant le théâtre de la Criée).

La piste cyclable Vieux-Port – Catalans côté bassin du carénage (Crédit Gomet’)

Conçu dans le même esprit que l’aménagement réalisé sur la Corniche, elle offre aujourd’hui un parcours sécurisé entre les aménagements existants du Vieux-Port et des Catalans. « Tous types d’aménagement confondus (pistes, bandes, couloirs Bus, voies vertes doubles sens) Marseille dispose actuellement de 197km de voies pour les vélos » affirme la Métropole Aix Marseille Provence, autorité compétente en matière de transports et de voirie sur la ville de Marseille.

« Nous construisons la plus belle piste cyclable du monde » Martine Vassal

Sur le tronçon Carénage-Pharo, les quatre voies actuelles de circulation (deux dans chaque sens) sont passées à deux voies montantes et une voie descendante afin de minimiser l’impact sur la circulation automobile. « Nous construisons la plus belle piste cyclable du monde, qui va aller de Corbières à Montredon, en passant par Mourepiane, Cap Janet, Arenc, Joliette, Vieux-Port, les plages et la Pointe-Rouge. Avec ce nouveau prolongement, nous poursuivons la dynamique que nous avons engagée avec la Métropole afin de favoriser les déplacements doux », déclare Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Liens utiles :



Plan vélo : Martine Vassal veut « faire le maximum » avant les JO 2024

Plan vélo 2024 : la Métropole reconnaît « un retard » mais juge l’existant « confortable »

[Exclusif] Une nouvelle piste cyclable va relier le Vieux-Port aux Catalans d’ici 2023